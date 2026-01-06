Οι Παριζιάνοι μετέτρεψαν τα ιστορικά σκαλιά της Μονμάρτρης σε πίστα για σκι λόγω του χιονιά

Η κακοκαιρία που σαρώνει τη Βόρεια Ευρώπη «έντυσε» στα λευκά τη γαλλική πρωτεύουσα. Viral έχουν γίνει οι εικόνες με τους Παριζιάνους που έβγαλαν τα πέδιλα του σκι στους δρόμους.

Το Παρίσι ζει στον ρυθμό του χιονιά, όμως οι κάτοικοί του φαίνεται πως βρήκαν τον τρόπο να διασκεδάσουν την κατάσταση. Αντί να κλειστούν στα σπίτια τους, πολλοί λάτρεις των χειμερινών σπορ μετέτρεψαν την εμβληματική Μονμάρτρη σε μια απέραντη πίστα σκι.

Σκι στα σκαλιά της Sacre Coeur

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου είναι εντυπωσιακές. Σκιέρ με πλήρη εξοπλισμό κατεβαίνουν τα σκαλιά της Sacre Coeur, τα οποία έχουν καλυφθεί από πυκνό στρώμα χιονιού. Τα λιθόστρωτα σοκάκια της ιστορικής συνοικίας θυμίζουν πλέον χιονοδρομικό κέντρο των Άλπεων.

Parisians took to the snowy slopes of Montmartre, sledding and skiing as a rare blanket of snow transformed the French capital's streets and parks pic.twitter.com/ek6IYzYdhP — Reuters (@Reuters) January 5, 2026

Τα βίντεο στα social media συγκεντρώνουν χιλιάδες views, δείχνοντας την άλλη πλευρά της κακοκαιρίας.