Οι πέντε τερματοφύλακες που σκόραραν στο Champions League και τα επτά γκολ στην ιστορία του θεσμού

Το Champions League έχει ταυτιστεί με μεγάλους σκόρερ και ρεκόρ που καταγράφονται κυρίως από μεσοεπιθετικούς, ωστόσο η ιστορία του περιλαμβάνει και στιγμές που ξέφυγαν από κάθε αγωνιστική λογική. Μία από αυτές αφορά το γκολ του τερματοφύλακα της Μπενφίκα, Ανατόλι Τρούμπιν, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, πού έστειλε τους Λουζιτανούς στην ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης σε νεκρό χρόνο. Μέχρι σήμερα, πέντε διαφορετικοί γκολκίπερ έχουν πετύχει γκολ στη διοργάνωση, με το συνολικό αριθμό να ανέρχεται στα επτά τέρματα. Τα γκολ αυτά προήλθαν είτε από εκτελέσεις πέναλτι είτε από συμμετοχή του τερματοφύλακα σε στατικές φάσεις στο τέλος των αγώνων.



Ο Χανς-Γεργκ Μπουτ είναι ο μοναδικός τερματοφύλακας με περισσότερα από ένα γκολ στο Champions League. Ο Γερμανός σκόραρε συνολικά τρεις φορές, όλες από πέναλτι και όλες απέναντι στη Γιουβέντους. Τα τέρματα σημειώθηκαν με την φανέλα τριών διαφορετικών ομάδων. Αμβούργο, Μπάγερ Λεβερκούζεν και Μπάγερν Μονάχου. Η περίπτωση του Μπουτ αποτελεί εξαίρεση, καθώς είχε καθιερωθεί ως εκτελεστής πέναλτι στις ομάδες του.

Το 2009, ο Σινάν Μπολάτ έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας που σκόραρε από ανοιχτό παιχνίδι (όχι με ελεύθερο χτύπημα) στο Champions League. Ο Τούρκος, αγωνιζόμενος με τη Σταντάρ Λιέγης απέναντι στην Άλκμααρ ( σε όμιλο που συμμετείχε και ο Ολυμπιακός) , ανέβηκε στην αντίπαλη περιοχή σε εκτέλεση κόρνερ στις καθυστερήσεις και με κεφαλιά πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης.

Ο Βίνσεντ Ενιεάμα σκόραρε το 2010 με τη φανέλα της Χάποελ Τελ Αβίβ κόντρα στη Λυών για την φάση των ομίλων της διοργάνωσης. Ο Νιγηριανός τερματοφύλακας ήταν και εκείνος ο βασικός εκτελεστής των πέναλτι για τους Ισραηλινούς και με αυτo τον τρόπο έβαλε το όνομα του στη λίστα.

Το 2023, ο Ιβάν Προβεντέλ της Λάτσιο προστέθηκε και αυτός στη λίστα. Σε αγώνα ομίλου απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης στο Ολίμπικο, στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, βρέθηκε στην αντίπαλη περιοχή και με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Ήταν το δεύτερο γκολ τερματοφύλακα σε ροή αγώνα, μετά απ;o εκείνο του Μπολάτ στην ιστορία του Champions League.

Τέλος, η πιο πρόσφατη περίπτωση, ο Ανατόλι Τρούμπιν σκόραρε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και έδωσε στην ομάδα του την μεγάλη πρόκριση στα play offs της διοργάνωσης. Ο Ουκρανός τερματοφύλακας βρέθηκε στην αντίπαλη περιοχή σε στατική φάση και με κεφαλιά «εκτέλεσε» τον Κουρτουά και την Ρεάλ Μαδρίτης (την οποία άφησε εκτός πρώτης 8αδας), μπαίνοντας στο κλειστό κλαμπ των τερματοφυλάκων που έχουν σκοράρει στη διοργάνωση.