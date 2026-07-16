Οι πιέσεις «έπιασαν τόπο»: Μαζικές οι παραιτήσεις από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

O FLASH έγραφε ήδη από χθες για τις πιέσεις προκειμένου να υπάρξουν παραιτήσεις στελεχών από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, μια εξέλιξη που επιβεβαιώνεται πλέον με επίσημη επιστολή 63 μελών του οργάνου. Οι υπογράφοντες κάνουν λόγο για «συμπεριφορές εσωστρέφειας» και καταγγέλλουν προσπάθεια της μειοψηφίας να παρακάμψει το καταστατικό, οδηγώντας —όπως υποστηρίζουν— το κόμμα σε διχασμό.

Στην επιστολή τους, τα 63 μέλη σημειώνουν ότι δεν μπορούν να παραμείνουν «θεατές» σε μια διαδικασία που, όπως υποστηρίζουν, υπονομεύει τις δημοκρατικά ληφθείσες αποφάσεις του κόμματος. Αναφέρουν χαρακτηριστικά:

«Τη στιγμή που η κοινωνία πλήττεται από τα πολλαπλά αδιέξοδα της κυβερνητικής πολιτικής, μέσα στο ίδιο μας το κόμμα έχουν εγκατασταθεί συμπεριφορές εσωστρέφειας που απαξιώνουν τις αρχές και τα ιδανικά για τα οποία αγωνιστήκαμε.

Αντί για ενότητα και συλλογική προσπάθεια προς μια προοδευτική διέξοδο παρατηρούμε δημόσιες επιθέσεις, προσωπικές αντιπαραθέσεις και πρακτικές, που υπονομεύουν τις δημοκρατικά ληφθείσες αποφάσεις.

Αυτές οι συμπεριφορές δεν εκφράζουν πολιτικές επιλογές. Τραυματίζουν τις σχέσεις συντροφικότητας, τις θυσίες και την ιστορία μιας ολόκληρης παράταξης, που αγαπήσαμε και υπηρετήσαμε.

Δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές σε μια διαδικασία, όπου η μειοψηφία επιχειρεί, κατά το δοκούν, να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Επιλέγουμε να σταθούμε πιστοί στις αξίες της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της συλλογικής ευθύνης, που υπήρξαν η καρδιά του πολιτικού μας αγώνα.

Παραιτούμαστε από την Κεντρική Επιτροπή, τιμώντας τις κοινές μάχες, τους αγώνες και τις αγνές προθέσεις των συντρόφων που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους.

Ελπίζουμε ότι ο προοδευτικός χώρος θα βρει ξανά την ενότητά του και θα αποδείξει πως η Αριστερά υπάρχει για να υπερασπίζεται τη δημοκρατία, την εργασία, το κοινωνικό κράτος και τα δικαιώματα των πολιτών. Καλούμε όσους πραγματικά θέλουν ενότητα και προοπτική να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εργαστούν για μια γνήσια, συλλογική υπέρβαση».

Ποιοι υπογράφουν

Την επιστολή παραίτησης υπογράφουν συνολικά 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων η αντιδήμαρχος Καλλιθέας Γιοβάννα Ευτυχιάδου και ο πρώην δήμαρχος Ηγουμενίτσας Ανδρέας Ντάης.



1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ

2. ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

3. ΒΑΪΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

4. ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΡΗΣ

5. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

6. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

7. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

8. ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΣ

9. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

10. ΓΙΑΠΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

11. ΓΟΡΔΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

12. ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ ΓΙΟΒΑΝΝΑ

13. ΖΕΡΒΑΛΑΚΗ ΦΑΙΔΡΑ

14. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

15. ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΖΗΣΗΣ

16. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑ

17. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

18. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΗ

19. ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

20. ΚΑΣΑΠΗ ΓΙΩΤΑ

21. ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

22. ΚΟΜΗΝΕΑ ΣΟΦΙΑ

23. ΚΡΙΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

24. ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

25. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ

26. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ - ΣΤΑΧΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

27. ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ

28. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

29. ΜΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

30. ΜΑΧΙΜΑΡΗ ΕΦΗ

31. ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

32. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΙΑΝΑ

33. ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

34. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

35. ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

36. ΜΠΑYΓΙΑΔΑΚΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗ

37. ΜΥΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

38. ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

39. ΝΤΑΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

40. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

41. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ

42. ΠΑΝΤΟΥ ΡΗΝΑ

43. ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

44. ΠΑΥΛΟΥΔΗ ΜΕΡΣΙΝΑ

45. ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ

46. ΡΙΖΟΥ ΣΟΦΙΑ

47. ΣΑΓΡΕΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

48. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

49. ΣΙΑΦΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

50. ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΞΑΝΘΗ

51. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ

52. ΣΠΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

53. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

54. ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ

55. ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

56. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

57. ΤΣΑΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

58. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΕΛΕΝΗ

59. ΤΣΑΠΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

60. ΤΣΙΚΛΙΑΣ ΦΟΙΒΟΣ

61. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΒΥΛΗ

62. ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

63. ΨΑΡΡΑ ΣΟΦΙΑ