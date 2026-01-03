Οι πιο τυχερές και οι πιο άτυχες ομάδες του φετινού Champions League βάσει xGoals

Η League Phase του Champions League βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και παρά τη διακοπή της αγωνιστικής δράσης λόγω εορτών, οι ομάδες έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία τους για τις μεγάλες αναμετρήσεις που έπονται.

Τα νούμερα του φετινού Champions League εντυπωσιάζουν αφού έως τώρα έχουν διεξαχθεί 108 αγώνες, στους οποίους έχουν μπει συνολικά 365 γκολ (κατά μέσο όρο 3,38 γκολ ανά παιχνίδι). Πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης μέχρι στιγμής είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ με 9 γκολ σε 6 ματς, με τους Έρλινγκ Χάαλαντ και Βίκτορ Οσιμέν να ακολουθούν, ισοβαθμώντας στη δεύτερη θέση με 6 τέρματα.

Ο αριθμός των γκολ που σκόραραν και που δέχθηκαν οι ομάδες

Μέχρι στιγμής, οι σύλλογοι που συμμετέχουν στο Champions League έχουν δώσει 6 παιχνίδια. Σε αυτές τις έξι πρώτες αγωνιστικές, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπορούσια Ντόρτμουντ έχουν σημειώσει τα περισσότερα γκολ (19 τέρματα), ενώ η Αθλέτικ Μπιλμπάο έχει σκοράρει τα λιγότερα (4 γκολ).

Η ομάδα που έχει δεχθεί τα λιγότερα τέρματα είναι η εκπληκτική φέτος Άρσεναλ, η οποία δέχθηκε μόλις ένα γκολ σε 6 αγώνες. Το αρνητικό ρεκόρ όσον αφορά το παθητικό των γκολ κατέχει ο Άγιαξ που δέχεται κατά μέσο όρο 3 γκολ ανά παιχνίδι (18 γκολ παθητικό).

Η καλύτερη διαφορά τερμάτων ανήκει στην Άρσεναλ, η οποία βρίσκεται στο +16 (17 γκολ υπέρ, 1 γκολ κατά) και η χειρότερη στον «Αίαντα» με 5 γκολ υπέρ και 18 κατά (-13 γκολ).

Oι τυχεροί, οι άτυχοι και τα xGoals του φετινού Champions League

Το γράφημα της δημοφιλούς πλατφόρμας παροχής στατιστικών δεδομένων ποδοσφαίρου, Football Meets Data συγκρίνει τα γκολ που σημείωσαν οι ομάδες του φετινού Champions League με τον αριθμό των xGoals.

Τα xGoals αποτελούν σύγχρονο εργαλείο ανάλυσης δεδομένων στο ποδόσφαιρο και μετρούν την ποσότητα και την «ποιότητα» των ευκαιριών για γκολ που είχαν οι ομάδες στον αγώνα, παρέχοντας στο τέλος έναν αριθμό που αντιστοιχεί στον αριθμό των γκολ τα οποία θα έπρεπε να είχαν βάλει, βάσει των τελικών προσπαθειών τους.

xG means if you place a ball in this exact spot and angle, historically how many average goals does an average player score. This gives the expected goal from that spot. Then you take the actual result, did the player score or not. Then you add up the xG for all shots in the game pic.twitter.com/GpMGpsVkLL — Shad (@Shad_khalif) December 30, 2025

Η τύχη με το μέρος της Μπορούσια Ντόρτμουντ και της Παρί Σεν Ζερμέν

Στην πρώτη θέση της κατάταξης με τις πιο τυχερές ομάδες του φετινού Champions League με +7.2 γκολ σε σχέση με το πόσες ευκαιρίες για γκολ δημιούργησε βρίσκεται η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Οι Γερμανοί μπορεί να σκόραραν 19 φορές, ωστόσο βάσει της στατιστικής απεικόνισης θα έπρεπε να είχαν σκοράρει μόλις 11.8.

Στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται η Παρί Σεν Ζερμέν. Οι Γάλλοι σημείωσαν συνολικά 19 γκολ, όσα και η Ντόρτμουντ. Ωστόσο, σύμφωνα με τα xGoals οι τελικές προσπάθειες που δημιούργησαν αντιστοιχούν σε 13.8 γκολ, δηλαδή 5.2 γκολ λιγότερα από όσα πέτυχαν.

Την πρώτη 5άδα συμπληρώνουν η Μπαρτσελόνα (+4,5), η Αϊντχόφεν (+4,3) και η Μαρσέιγ (+4,2).

Η μεγάλη άτυχη της φετινής διοργάνωσης Σλάβια Πράγας και η Μονακό

Η Σλάβια Πράγας έχει σημειώσει μόλις 2 γκολ σε 6 αγώνες. Όμως, σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα του Football Meets Data, οι τελικές ευκαιρίες που δημιούργησε αντιστοιχούν σε 6.7 τέρματα. Η πρώην ομάδα του Χρήστου Ζαφείρη βρίσκεται στην πρώτη θέση των πιο άτυχων ομάδων στο φετινό Champions League, καθώς η διαφορά ανάμεσα στα γκολ που έβαλε και στα γκολ που θα έπρεπε να είχε βάλει ξεπερνάει τα 4,5 τέρματα (-4,7).

Ο διεθνής Χρήστος Ζαφείρης πανηγυρίζει γκολ της Σλάβιας Πράγας. Printscreen

Στη δεύτερη θέση της σχετικής κατάταξης ακολουθεί η Μονακό. Οι Γάλλοι έχουν σκοράρει συνολικά 7 γκολ σε 6 παιχνίδια, όμως η στατιστική απεικόνιση αποδεικνύει πως θα έπρεπε να είχαν σκοράρει το λιγότερο 11 τέρματα.

Βάσει των αριθμών, οι τελικές ευκαιρίες των Μονεγάσκων στους πρώτους 6 αγώνες του φετινού Champions League αντιστοιχούν σε 11,5 γκολ, με την αρνητική διαφορά στον δείκτη... ατυχίας να φτάνει στο -4,5.

Το επεξηγηματικό γράφημα του Football Meets Data