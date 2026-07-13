Οι πιθανότητες για τα «αστέρια»: Τα δεδομένα για ΑΕΚ και Ολυμπιακό στο Champions League

Σε ένα μήνα θα ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις για τις ελληνικές ομάδες και η ευρωπαϊκή τους πορεία για τη σεζόν 2026-27.

ΑΕΚ και Ολυμπιακός ήταν οι ομάδες που τερμάτισαν πρώτη και δεύτερη αντίστοιχα και έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

Έτσι, το Football Meets Data, ανέλυσε τις πιθανότητες των ομάδων που θα συμμετάσχουν στην προκριματική διαδικασία, φτιάχνοντας μια λίστα με τις 10 ομάδες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό για να προκριθούν. Στην κορυφή του σχετικού πίνακα βρίσκεται η ΑΕΚ, συγκεντρώνοντας ένα ποσό της τάξεως του 68,3%. Ο υπερυπολογιστής θεωρεί την ΑΕΚ το απόλυτο φαβορί για να βρεθεί στο Champions League, καθώς η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς χρειάζεται να περάσει μόλις ένα γύρο για μπει στη League Phase.

Στον Πειραιά διαφορετικά είναι τα δεδομένα για τον Ολυμπιακό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς σύμφωνα με τη σελίδα πιθανοτήτων, ο Ολυμπιακός συγκεντρώνει μόλις 29,1% να βρεθεί για δεύτερη σερί χρονιά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Οι Πειραιώτες είναι στην 10η θέση, κάτι που σημαίνει ότι το Football Meets Data προβλέπει πως οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του, θεωρώντας ότι είναι αρκετό δύσκολο να περάσουν δύο γύρους.

📈 10 teams with the highest probability to qualify for 🔵 UCL this summer (champions + league path), as of 13 July.



There are 7 open slots.



Teams starting from PO round have a visible advantage as they have only 1 round to pass.



Teams starting from earlier rounds need to pass… pic.twitter.com/N9LMYV3GUz — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 13, 2026

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο παιχνίδι στις 4-5 Αυγούστου και την ρεβάνς στις 11 Αυγούστου, ενώ η ΑΕΚ θα δώσει το πρώτο παιχνίδι της το διήμερο 18-19 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά (25-26) .Οι Πειραιώτες θα μάθουν αντίπαλο στην κλήρωση στις 20 Ιουλίου και η Ένωση στις 3 Αυγούστου.