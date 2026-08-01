Breaking news icon BREAKING
NEWS

Νέα αναζωπύρωση της φωτιάς στην Αιγιάλεια - Ήχησε το 112 για εκκένωση 4 περιοχών

Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός UEFA Champions League

Οι πιθανότητες πρόκρισης του Ολυμπιακού επί της Ναϊμέγκεν στα playoffs του Champions League

Η γνωστή ιστοσελίδα Football Meets Data παρουσίασε τις πιθανότητες πρόκρισης των «ερυθρόλευκων» στα playoffs του Champions League.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Ναϊμέγκεν για τα προκριματικά του Champions League, με το πρώτο ματς να είναι την ερχόμενη Τρίτη (4/8, 21:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δημοσίευσε την ευρωπαϊκή λίστα, με εκπλήξεις και με κάποια μεταγραφικά αποκτήματα αλλά και παλιούς κομβικούς ποδοσφαιριστές να μένουν εκτός. Η γνωστή ιστοσελίδα στατιστικών Football Meets Data παρουσίασε τις πιθανότητες πρόκρισηες της κάθε ομάδας, με τους Πειραιώτες να παρουσιάζονται ως φαβορί για την πρόκριση με ποσοστό 67%, ενώ η Ναϊμέγκεν έχει 33%. Επίσης οι ερυθρόλευκοι παρουσιάζονται ως η ομάδα με τις περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης από τα ζευγάρια που προκύπτου από το League Path.

Αν προκριθεί ο Ολυμπιακός αναμένεται να αντιμετωπίσει στα playoffs μία εκ των Σπάρτα Πράγας - Λιόν ή Ουνιόν Σεν Ζιλουά - Μπόντο Γκλιμτ.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός UEFA Champions League

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader