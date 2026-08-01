Οι πιθανότητες πρόκρισης του Ολυμπιακού επί της Ναϊμέγκεν στα playoffs του Champions League

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Ναϊμέγκεν για τα προκριματικά του Champions League, με το πρώτο ματς να είναι την ερχόμενη Τρίτη (4/8, 21:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δημοσίευσε την ευρωπαϊκή λίστα, με εκπλήξεις και με κάποια μεταγραφικά αποκτήματα αλλά και παλιούς κομβικούς ποδοσφαιριστές να μένουν εκτός. Η γνωστή ιστοσελίδα στατιστικών Football Meets Data παρουσίασε τις πιθανότητες πρόκρισηες της κάθε ομάδας, με τους Πειραιώτες να παρουσιάζονται ως φαβορί για την πρόκριση με ποσοστό 67%, ενώ η Ναϊμέγκεν έχει 33%. Επίσης οι ερυθρόλευκοι παρουσιάζονται ως η ομάδα με τις περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης από τα ζευγάρια που προκύπτου από το League Path.

Αν προκριθεί ο Ολυμπιακός αναμένεται να αντιμετωπίσει στα playoffs μία εκ των Σπάρτα Πράγας - Λιόν ή Ουνιόν Σεν Ζιλουά - Μπόντο Γκλιμτ.