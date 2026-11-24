Η πρόταση για την εξεταστική επιτροπή που θα διερευνήσει τους πλειστηριασμούς από το 2003 μέχρι και σήμερα, φαίνεται πως έχει προκαλέσει πολιτικούς πονοκεφάλους. Την ίδια στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας σηκώνει το γάντι απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη κατηγορώντας τον ως «αρχιερέα της διαφθοράς», στέλνοντας το μήνυμα του και προς την Χαριλάου Τρικούπη αλλά και προς την Κουμουνδούρου.

Η υπόθεση της εξεταστικής επιτροπής κρύβει παγίδες. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που διακρίνουν την μετατροπή της επίθεσης απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, σε μπούμερανγκ για τους ίδιους. Μπορεί να μην παρουσιαστούν στην επιτροπή ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ούτε ο Αλέξης Τσίπρας -η ΝΔ δεν φαίνεται να συμφωνεί με αυτήν την προοπτική- αλλά αν επιμένει ένας εκ των δύο, τότε εκτιμάται πως δεν θα αρνηθεί ο έτερος. Η εικόνα της σύγκρουσης εντός της επιτροπής των δύο ηγετών με τους βουλευτές των κομμάτων, μπορεί να εξιτάρει την πολιτική αίσθηση αλλά με απρόβλεπτες συνέπειες για όλες τις πλευρές. Αυτό τουλάχιστον εκτιμούν πολιτικοί παράγοντες που σημειωτέον έχουν υπογράψει υπέρ της εξεταστικής επιτροπής. Οι δεύτερες σκέψεις ρίχνουν φως στο σκοτεινό τούνελ της προεκλογικής περιόδου.

«Δεν θα σηκώσει μύγα στο σπαθί του»

Και όλα αυτά εν μέσω μιας μακράς προεκλογικής μάχης που η κοινή αίσθηση είναι το άγνωστο του αποτελέσματος και ο φόβος της τοξικότητας. Ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται αποφασισμένος να το τραβήξει στα άκρα. «Όχι μόνο δεν φοβάται αλλά για θέματα ηθικής τάξεως δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του», λένε στον FLASH, στενοί του συνεργάτες. Κάνεις δεν γνωρίζει την τελική του απόφαση για την παρουσία του στην επιτροπή αλλά η διάθεση του είναι να «αποκαλύψει την πολιτική απάτη που μοναδικό σκοπό έχει την στοχοποίηση του». «Δεν είναι τυχαίο», λένε», «οι υπογραφές των κομμάτων». Για αυτό το λόγο και η Όλγα Γεροβασίλη συνυπέγραψε, για να αποδειχθεί αυτό που υποστηρίζουν.

Τυχαία, επίσης δεν είναι η ολομέτωπη επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στον πρωθυπουργό. Δεν είναι η πρώτη φορά που τον τοποθετεί στο κάδρο των ευθυνών και για υποθέσεις διαφθοράς. Έχει ήδη αλλάξει, όπως παρατηρούν επικοινωνιολόγοι και το ύφος αλλά και οι τόνοι της επίθεσης. Και όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές τόσο η επίθεση θα οξύνεται. Ο νέος διπολισμός έχει δύο ονόματα: Αλέξης Τσίπρας, Κυριάκος Μητσοτάκης. ΝΔ εναντίον ΕΛΑΣ από αυτές τις εκλογές και για την επόμενη τετραετία.