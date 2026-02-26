Οι πληγές του Φαραώ... στη Σαχάρα: Εκατομμύρια ακρίδες «κατέκλυσαν» τους δρόμους

Ένα θεαματικό, ίσως και τρομακτικό, βίντεο από τη Δυτική Σαχάρα δόθηκε στη δημοσιότητα, με εκατομμύρια ακρίδες να κατακλύζουν τους δρόμους και να «επιτίθενται» σε οχήματα.

Το εν λόγω clip, που δημοσιεύτηκε από την εταιρεία μετεωρολογικών προβλέψεων AccuWeather, θυμίζει κάτι από τις πληγές του Φαραώ, με αμέτρητες ακρίδες να καλύπτουν τον δρόμο και τον ουρανό.

Drivers in the Sahara plowed through massive swarms of locusts, with insects covering the road and crashing against vehicles near Boujdour. 🦗 pic.twitter.com/r2i53iEd17 — AccuWeather (@accuweather) February 26, 2026

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 24 Φλεβάρη, στην περιοχή Boujdour, με οδηγούς να καταγράφονται να προσπαθούν να περάσουν μέσα από τα τεράστια σμήνη ακριδών.