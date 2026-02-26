Κόσμος Σαχάρα Περιβάλλον Κίνδυνος Έντομα

Οι πληγές του Φαραώ... στη Σαχάρα: Εκατομμύρια ακρίδες «κατέκλυσαν» τους δρόμους

Οι οδηγοί καταγράφονται να προσπαθούν να περάσουν μέσα από τα τεράστια σμήνη ακρίδων.

Σμήνος ακρίδων σε χωράφια/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σμήνος ακρίδων σε χωράφια/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ένα θεαματικό, ίσως και τρομακτικό, βίντεο από τη Δυτική Σαχάρα δόθηκε στη δημοσιότητα, με εκατομμύρια ακρίδες να κατακλύζουν τους δρόμους και να «επιτίθενται» σε οχήματα.

Το εν λόγω clip, που δημοσιεύτηκε από την εταιρεία μετεωρολογικών προβλέψεων AccuWeather, θυμίζει κάτι από τις πληγές του Φαραώ, με αμέτρητες ακρίδες να καλύπτουν τον δρόμο και τον ουρανό.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 24 Φλεβάρη, στην περιοχή Boujdour, με οδηγούς να καταγράφονται να προσπαθούν να περάσουν μέσα από τα τεράστια σμήνη ακριδών.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Κόσμος Σαχάρα Περιβάλλον Κίνδυνος Έντομα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader