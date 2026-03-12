Οι πληρωμές που θα γίνουν σε αγρότες και παραγωγούς ως το τέλος Ιουνίου 2026

Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε τον προγραμματισμό των πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι οποίες θα καταβληθούν σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου 2026.

Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει πληρωμές τόσο για αιτήσεις του 2025 όσο και για εκκρεμότητες προηγούμενων ετών, καλύπτοντας μια σειρά στήριξης του πρωτογενούς τομέα, όπως βασική και αναδιανεμητική ενίσχυση, συνδεδεμένες ενισχύσεις για καλλιέργειες και ζωικά προϊόντα, ενισχύσεις για μικρά νησιά και εξισωτική αποζημίωση.

Η ανακοίνωση έχει στόχο να βοηθήσει τους παραγωγούς να γνωρίζουν τις προγραμματισμένες ημερομηνίες πληρωμών και να προγραμματίσουν τις υποχρεώσεις και τη ρευστότητά τους για τους επόμενους μήνες.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ:



Έως 9 Απριλίου 2026

Θα καταβληθούν πληρωμές που αφορούν σε:

• Εκκρεμότητες παλαιότερων ετών (αιτήσεις ετών 2016 και 2017)

o Βασική Ενίσχυση

• Αιτήσεις έτους 2025:

o Π1-21 Βασική Εισοδηματική Στήριξη

o Π1-29 Αναδιανεμητική Ενίσχυση

o Ενισχύσεις βαμβακιού

o Π1 -30 Αγρότες Νεαρής Ηλικίας (YOUNG) (εκκρεμότητες και εθνικό απόθεμα)

o Π1-32 Συνδεδεμένα καθεστώτα (χωρίς παράδοση, σκληρό και μαλακό σιτάρι/κριθάρι)

o ΣΣΚΑΠ – Π3-71 Εξισωτική Αποζημίωση

Έως 30 Απριλίου 2026

Θα πραγματοποιηθούν πληρωμές που αφορούν σε αιτήσεις έτους 2025:

• ΜΝΑ – Εφοδιασμοί Μικρών Νησιών Αιγαίου (Κανονισμός 229/2013)

Έως 30 Μαΐου 2026

Θα καταβληθούν πληρωμές που περιλαμβάνουν:

• Εκκρεμότητες παλαιότερων ετών (αιτήσεις έτους 2018)

o Βασική Ενίσχυση

• Αιτήσεις έτους 2025:

o Π1-32 Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη με παράδοση προϊόντος α) Αραβόσιτος, β) Ρύζι, γ) Σπόροι σποράς, δ) Πορτοκάλι χυμοποίησης, ε) Όσπρια, στ) Κορινθιακή Σταφίδα, ζ) Μήλα, η) Πρωτεινούχα Κτηνοτροφικά, θ) Πρωτεινούχα Σανοδοτικά, ι) Βιομηχανική Ντομάτα, ια) Ζωικό Αιγοπρόβατα, ιβ) Ζωικό Βοοειδή

o Π1-31 Οικολογικά Σχήματα

Έως 30 Ιουνίου 2026

Προγραμματίζονται πληρωμές για δράσεις και μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ και του ΠΑΑ:

• Αιτήσεις έτους 2024

o ΠΑΑ - α) Δάσωση Μ8.1 β) Ενστάσεις Νιτρορύπανσης (ανειλημμένες)

o ΠΑΑ- Μ 14 -Καλή Μεταχείριση των Χοίρων (ανειλημμένες)

• Αιτήσεις έτους 2025

o ΠΑΑ - α) Μ8.1- Δάσωση, β) Μ10 Ενστάσεις Νιτρορύπανσης (ανειλημμένες)

o Π3-70-1.3 ΣΣΚΑΠ-Κομφούζιο

o Π1-32.4 Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη Σηροτροφίας (Μεταξοσκώληκες)

o Π3-71 ΣΣΚΑΠ - Εξισωτική Ενίσχυση

o Π3-70-1.5 ΣΣΚΑΠ- Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών ζώων

o Π3-70-2.1 ΣΣΚΑΠ-Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές στη γεωργία)

o ΠΑΑ- Μ 14 -Καλή Μεταχείριση των Χοίρων - ανειλημμένες

o Π1-21 Βασική Ενίσχυση

o Π1-32 Συνδεδεμένα Καθεστώτα (χωρίς παράδοση)

o Π1-32 Συνδεδεμένα Καθεστώτα (με παράδοση)

o Π1-31 Οικολογικά Σχήματα

o Π1-29 Αναδιανεμητική Ενίσχυση

o Π1 -30 Αγρότες Νεαρής Ηλικίας (YOUNG)

o Προγράμματα Μικρών Νησιών Αιγαίου (α) Δαμάσκηνα Σκοπέλου, β) Φασόλια και Βρώσιμο Λαθούρι, γ) Μελισσοκομία, δ) Αμπελοοινικός τομέας, ε) Μαστίχα Χίου, στ) Παραδοσιακοί Ελαιώνες, ζ) Γεώμηλα, η) Τοματάκι Σαντορίνης, θ) Αγκινάρα Τήνου, ι) Εσπεριδοειδή, ια) Παραδοσιακά τυριά, ιβ) Κριθάρι Λήμνου (Ενίσχυση γάλακτος)

Παράλληλα, συνεχίζεται η εντατική εφαρμογή διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, με στόχο τη διασφάλιση της ορθής καταβολής των ενισχύσεων και την προστασία των δημοσίων και ευρωπαϊκών πόρων. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μετά από διασταυρωτικούς ελέγχους, αξιοποίηση ψηφιακών συστημάτων και εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου που προβλέπονται από το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ενισχύσεις καταλήγουν στους πραγματικούς και νόμιμους δικαιούχους.

Η ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και διαφάνειας αποτελεί βασική προτεραιότητα της ΑΑΔΕ, συμβάλλοντας τόσο στην αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων όσο και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των παραγωγών προς το σύστημα πληρωμών και ελέγχων. Η ΑΑΔΕ συνεχίζει την υλοποίηση του προγράμματος πληρωμών με στόχο την

έγκαιρη και αξιόπιστη καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους, συμβάλλοντας στη στήριξη της αγροτικής παραγωγής και της περιφερειακής ανάπτυξης