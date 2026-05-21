Οι πνεύμονες ξαναγεννιούνται μετά τη διακοπή του καπνίσματος – αλλά όχι πάντα

«Η γενική παραδοχή στο παρελθόν ήταν ότι οι πνεύμονες δεν ξαναγεννιούνται», δήλωσε στην εφημερίδα, Guardian, η Dr Charlotte Dean, επικεφαλής του κέντρου ανάπτυξης των πνευμόνων και ασθενειών στο Imperial College του Λονδίνου.

Προσθέτοντας, όμως, ότι «πλέον γνωρίζουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Γενικά μιλώντας, οι πνεύμονες μπορεί να επιδιορθωθούν, όταν σταματάει κανείς το κάπνισμα».

Η αλήθεια είναι ότι κάπνισμα βλάπτει τους πνεύμονές σας, λέει η Dr Charlotte Dean, και οι πνεύμονες έχουν σημαντική ικανότητα να αυτοθεραπεύονται, καθώς έχουν εξελιχθεί για να αντιμετωπίζουν την ατμοσφαιρική ρύπανση ή να γίνονται καλά όταν μολύνονται από βακτήρια ή ιούς.

«Επειδή είναι τόσο ζωτικής σημασίας - δεν μπορείς να επιβιώσεις χωρίς τους πνεύμονές σου – έπρεπε να έχουν αυτή την ικανότητα», εξηγεί.

Η διακοπή βοηθά αλλά δεν μηδενίζει τον κίνδυνο

Παρότι είναι γενικά γνωστό ότι μπορεί κανείς να βελτιώσει την υγεία των πνευμόνων του, αυτό δε σημαίνει ότι κόβοντας το κάπνισμα, την έχεις γλυτώσει.

Η Dr Charlotte Dean λέει ότι το γεγονός ότι οι πνεύμονες αναγεννιούνται δε θα πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για να καπνίζει κανείς, καθώς το κάπνισμα, αλλά και το άτμισμα εκθέτουν τους πνεύμονες σε περισσότερα τοξικά στοιχεία από αυτά που μπορούν να αφομοιώσουν.

Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, καθώς και ότι οι πνεύμονες κάποιων ανθρώπων δεν θα αναγεννηθούν τόσο καλά όσο άλλων, οπότε και είναι πιο επιρρεπείς στο να πάθουν μόνιμη βλάβη σε σχέση με άλλους ανθρώπους.

«Ενώ σε γενικές γραμμές ισχύει ότι αν σταματήσετε το κάπνισμα, μπορείτε να επιστρέψετε σε πολύ καλύτερη υγεία των πνευμόνων σας, αυτό δεν σημαίνει ότι είστε εντελώς εκτός κινδύνου. Μπορεί κάλλιστα να έχετε προκαλέσει μεταλλάξεις ή γενετικές αλλαγές ή βλάβη στους ιστούς και αυτά τα πράγματα μπορούν να επηρεάσουν τη συνολική υγεία των πνευμόνων σας, πράγμα που σημαίνει ότι η επιδείνωση καθώς μεγαλώνετε θα έρθει πιο γρήγορα ή θα μπορούσε να οδηγήσει σε καρκίνο», τονίζει στην Guardian η Dr Charlotte Dean.

Και φυσικά ενθαρρύνει τους καπνιστές να σταματήσουν τη βλαβερή συνήθεια το συντομότερο δυνατόν. Όπως και τα κόκκαλα των ανθρώπων δεν επιδιορθώνονται τόσο καλά όσο περνούν τα χρόνια, το ίδιο ισχύει και για τους πνεύμονες – οι ιστοί τους δεν καταφέρνουν να αυτοθεραπεύονται τόσο καλά όσο περνούν τα χρόνια.

Βέβαια, αυτό που σίγουρα βοηθάει είναι ο υγιεινός τρόπος ζωής. «Η σωματική άσκηση είναι πολύ σημαντική», λέει η Dr Charlotte Dean. «Όπως ακριβώς όταν ασκείστε διατηρείτε τους μύες σας υγιείς, έτσι και οι πνεύμονες λειτουργούν υγιείς. Αυξάνετε την ικανότητα ανταλλαγής αερίων πιο αποτελεσματικά, ώστε να παρέχεται οξυγόνο σε όλο το σώμα».