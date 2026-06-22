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Οι ποδοσφαιριστές του Βελγίου βρήκαν τρόπο να... μπλοκάρουν νέο κανονισμό της FIFA

Οι παίκτες του Βελγίου έκαναν μια κίνηση ώστε να μην χρειαστεί να παίξουμε με παίκτη λιγότερο.

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ
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Το Βέλγιο κατάφερε να κερδίσει ούτε το Ιράν (0-0) και έτσι θα τα παίξει όλα για όλα για την πρόκριση την τελευταία αγωνιστική απέναντι στη Νέα Ζηλανδία.

Στο ματς με τους Ιρανούς οι Βέλγοι ποδοσφαιριστές απιφάσισαν να... αλλάξουν τους κανονισμούς για να μην χρειαστεί να μείνουν με παίκτη λιγότερο. Συγκεκριμένα στο 48ο λεπτό ο Λεάντρο Τροσάρ δέχτηκε ένα χτύπημα στη γάμπα με αποτέλεσμα να πονάει και να μείνει στο χορτάρι, με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας να βρίσκεται στην πλάγια γραμμή έτοιμο να μπει να παρέχει τις πρώτες βοήθειες στον ποδοσφαιριστή.

Τότε οι συμπαίκτες του είπαν στο staff της ομάδας να μην μπει στον αγωνιστικό χώρο, καθώς σε περίπτωση που το έκαναν ο ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ θα έπρεπε να μείνει εκτός αγώνα για ένα λεπτό, επομένως καθώς κυνηγούσαν το γκολ, δεν ήθελαν να το ρισκάρουν. Μετά από λίγο ο Τροσάρ σηκώθηκε και συνέχισε το παιχνίδι χωρίς κάποιο πρόβλημα.

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