Τα σκάνδαλα στην κυβέρνηση, με τον υφυπουργό Εσωτερικών Ευάγγελο Λιάκο και στην ΕΛΑΣ, με τον γραμματέα του κόμματος Μίλτο Χατζηγιαννάκη, εκτός από πονοκέφαλο για τη ΝΔ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έδωσαν στο ΠΑΣΟΚ δύο δυνατότητες:

Πρώτον, να ταυτίσει τους δύο πολιτικούς του αντιπάλους, με σημείο επαφής τη διαφθορά, τον τρόπο που διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα και την αντίληψή τους για τη διαχείριση της εξουσίας.

Δεύτερον, να διαφοροποιηθεί και να παρουσιαστεί ως μία πολιτική δύναμη που έχει κάνει την αυτοκριτική της για το παρελθόν και τα λάθη που διέπραξε και σήμερα πρεσβεύει «αναγεννημένη» ένα διαφορετικό πολιτικό υπόδειγμα ήθους και άσκησης πολιτικής.

Μέσα σε δύο παραγράφους μιας ανακοίνωσης, που απαντούσε στην ΕΛΑΣ για το σκάνδαλο που εμπλέκεται ο γραμματέας της και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ θέλησε να δώσει το στίγμα του, όχι μόνο για την παρούσα συγκυρία, αλλά κυρίως για ένα από τα κεντρικά του διακυβεύματα ενόψει της εθνικής κάλπης:

«Η μάχη των επόμενων εκλογών δεν θα κριθεί στο ζύγι δύο διεφθαρμένων συστημάτων εξουσίας, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΙΧ κόμμα του κ. Τσίπρα. Οι πολίτες θα κρίνουν ποιος μπορεί να εγγυηθεί τη διαφάνεια και την αξιοκρατία. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος και ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Και σε αυτά έχετε περάσει κάτω από τη βάση και εσείς και ο κ. Μητσοτάκης», σημείωνε το Γραφείο Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη, που βεβαίως δεν χαρίστηκε ούτε στην κυβέρνηση για την υπόθεση Λιάκου. Χρεώσε την ευθύνη για τη μη αποπομπή του στον ίδιο τον πρωθυπουργό, για τον οποίο σχολίασε ότι «όσο ανέχεται υφυπουργούς, οι οποίοι δεν λογοδοτούν πουθενά, επιβεβαιώνεται πως είναι όμηρος εσωκομματικών συσχετισμών».

Η στρατηγική στόχευση του Νίκου Ανδρουλάκη να εμφανίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα ως τις δύο αρνητικές όψεις ενός ίδιου νομίσματος δεν είναι καινούργια. Βασίζεται πρωτίστως στο γεγονός ότι αμφότεροι έχουν κυβερνήσει ή κυβερνούν, σε αντίθεση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ως πρόσωπο δεν διαθέτει καμία κυβερνητική εμπειρία.

Από τον «Mr Funds» Τσίπρα, στον «Mr Πλειστηριασμοί» Μητσοτάκη

Η τακτική αυτή συντηρείται και επικαιροποιείται διαρκώς από διάφορες αφορμές που προσφέρονται στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μια από αυτές είναι η κοινωνική πληγή των «κόκκινων» δανείων, ζήτημα το οποίο ανέδειξε το ΠΑΣΟΚ τόσο με την πρόταση νόμου που πρόσφατα κατέθεσε όσο και με την υπερψήφιση της σύστασης εξεταστικής επιτροπής που εισηγήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, προσέδωσε το βαρύ χαρακτηρισμό «Mr Funds» στον Αλέξη Τσίπρα λόγω του ότι επί των ημερών του πουλήθηκαν σε funds 20 εκατομμύρια ευρώ «κόκκινων» δανείων και μόλις χθες στον Κυριάκο Μητσοτάκη το προσωνύμιο «Mr Πλειστηριασμοί», καθώς όπως λέει το ΠΑΣΟΚ «επί ΝΔ έχουμε μπαράζ πλειστηριασμών και τεράστια αναδιανομή ακίνητης περιουσίας».

Ειδικά για την ΕΛΑΣ, στην Χαριλάου Τρικούπη δεν ξεχνούν τα όσα είχαν συμβεί το καλοκαίρι. Τότε, ο νεοπαγής φορέας είχε θέσει ξαφνικά θέμα για τα οικονομικά των κομμάτων. Η στόχευση αφορούσε στα (ρυθμισμένα αλλά υπέρογκα) χρέη του ΠΑΣΟΚ προς τις τράπεζες, εισπράττοντας μια σκληρή απάντηση με την οποία η αξιωματική αντιπολίτευση ζητούσε να αποκαλυφθούν οι πηγές χρηματοδότησης της δραστηριότητας του κόμματος Τσίπρα.

Πειστική απάντηση δεν είχε δοθεί, με αποτέλεσμα σήμερα τα όσα αποκαλύπτονται και παραδέχονται από την ΕΛΑΣ (ότι δηλαδή μέρος των κομματικών γραφείων έχουν παραχωρηθεί από την τεχνική εταιρεία του κ. Χατζηγιαννάκη που εισπράττει χρήματα από έργα με απευθείας αναθέσεις και από το δημόσιο) να μοιάζουν με ένα πιάτο πολιτικής εκδίκησης.

Οι σχέσεις της Χαριλάου Τρικούπη με τη Λεωφόρο Αμαλίας ήταν και παραμένουν ηλεκτρισμένες. Αυτό φαίνεται και στη χθεσινή «συμβουλή» του ΠΑΣΟΚ προς τον κ. Τσίπρα σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Ο υπαινιγμός περί παρασκηνιακών ενεργειών του πρώην πρωθυπουργού με στόχο να πληγεί το ΠΑΣΟΚ ευθύς και δηλωτικός για τον πόλεμο που σοβεί. «Με πολιτικές αλητείες δεν θα βγείτε από τα αδιέξοδα σας. Οι αποκαλύψεις επιβεβαιώνουν τις ομοιότητες σας με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Κύριε Τσίπρα, γνωρίζουμε πολύ καλά ποιος ήταν πίσω από κάθε επίθεση λάσπης και κατασυκοφάντησης στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Γνωρίζουμε ποιες οργάνωσε το δυσώδες σύστημα πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου και ποιες οργανώσατε εσείς και τα πρόθυμα εξαπτέρυγα σας. Στην ίντριγκα και στα παρασκήνια είστε πρωταθλητής», κατέληγε το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη.

Πάντως, σύμφωνα με όσα είπαν στον FLASH υψηλόβαθμες πηγές, δεν επιθυμούν να εγκλωβιστούν σε μια συζήτηση αποκλειστικά για σκάνδαλα, εκτιμώντας ότι η αρένα και η λασπομαχία διώχνει τους πολίτες από την κάλπη και στερεί από το ΠΑΣΟΚ ένα συγκριτικό του πλεονέκτημα που είναι οι προγραμματικές του θέσεις και το όραμα για μέλλον της χώρας. Στην κατεύθυνση αυτή συνεχίζονται οι πανελλαδικές δράσεις που «τρέχουν» αυτό το διάστημα για την «Ελλάδα που παράγει» με επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και καινοτομίας. «Πρέπει να ενισχύσουμε τους Έλληνες που παράγουν, που παλεύουν, που κοπιάζουν», ήταν το ενδεικτικό μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη από την Καβάλα όπου συναντήθηκε με ελαιοπαραγωγούς και αμπελουργούς.