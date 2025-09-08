Οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια: Αυτό ζητούν πλέον οι γυναίκες από τον σύντροφό τους

Έχεις περάσει μέρες και νύχτες περιμένοντας να ακούσεις το πολυπόθητο «σ' αγαπώ» από τον σύντροφό σου. Φαίνεται όμως, πως πλέον, αυτό δεν είναι αρκετό. Οι γυναίκες δεν αρκούνται πια στα πολλά λόγια και προτιμούν τις πράξεις, προκειμένου να πειστούν για την αγάπη του συντρόφου τους.

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Evolutionary Psychological Science, διαπίστωσε ότι οι γυναίκες προτιμούν μικρές πράξεις προσφοράς -όπως η βοήθεια στις δουλειές του σπιτιού ή το μαγείρεμα ενός γεύματος- από λεκτικές εκφράσεις στοργής, όπως «σ' αγαπώ» ή «είμαι εδώ για σένα».



Αυτές οι απλές συμπεριφορές, που μερικές φορές παραβλέπονται στον σημερινό παράξενο κόσμο των ραντεβού, μπορεί να έχουν βαθύτερο νόημα από τα γλυκά λόγια, ειδικά στα πρώτα στάδια της σχέσης.

Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 500 ετεροφυλόφιλοι ενήλικες στην Κίνα, χρησιμοποίησε μια σειρά πειραμάτων για να συγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιδρούν σε γλυκές κουβέντες (όπως το να ακούν το «Μου λείπεις») έναντι γλυκών πράξεων (όπως το πλύσιμο των πιάτων ή η εκτέλεση μιας δουλειάς).

Αναζητώντας τα σημάδια

Ενώ τα φυσικά χαρακτηριστικά όπως το χρώμα των ματιών, η εμφάνιση, το ύψος είναι πράγματα που αναζητούν οι άνθρωποι -ειδικά στις εφαρμογές γνωριμιών- εκεί που διαφέρουν τα φύλα είναι ότι οι γυναίκες αναζητούν σημάδια ότι ένας πιθανός σύντροφος είναι αξιόπιστος και «πρόθυμος να επενδύσει στη σχέση».

Από την άλλη πλευρά, οι άνδρες στέκονται στο «άμεσο συναισθηματικό ή σεξουαλικό ενδιαφέρον», όπως εξηγεί το PsyPost.



Με βάση τα στοιχεία που βρέθηκαν στα τρία πειράματα, και παρουσιάζονται στη New York Post, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες θεωρούν τους συντρόφους που λένε λίγα και κάνουν πολλά, ως θερμότερους και πιο αξιόπιστους.

Οι άνδρες από την πλευρά τους, δεν έδειξαν προτίμηση σε λόγια ή πράξεις, με μερικούς μάλιστα να τείνουν ελαφρώς προς τα γλυκά λόγια.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι αυτή η διαφορά μπορεί να οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες και οι γυναίκες αξιολογούν τις δυνατότητες μιας μακροχρόνιας σχέσης.

