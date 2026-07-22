Οι πρώην καπνιστές που ατμίζουν έχουν υψηλό κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα και θανάτου

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο θεωρείται από πολλούς μια λιγότερο επιβλαβής εναλλακτική του συμβατικού καπνίσματος και συχνά χρησιμοποιείται ως βοήθημα για τη διακοπή του. Ωστόσο, μια νέα μεγάλη μελέτη –από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει έως σήμερα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα– στην οποία οι ερευνητές αξιοποίησαν στοιχεία από το εθνικό σύστημα ασφάλισης υγείας και το μητρώο θανάτων της Νότιας Κορέας, έρχεται να δείξει ότι η μετάβαση στο άτμισμα ίσως δεν προσφέρει όλα τα οφέλη που αναμένονται από την οριστική διακοπή του καπνίσματος.

Τι έδειξε η μελέτη σε περισσότερους από 4,5 εκατομμύρια πρώην καπνιστές

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Medicine, παρακολούθησε περισσότερους από 4,5 εκατομμύρια πρώην καπνιστές στη Νότια Κορέα και διαπίστωσε ότι όσοι συνέχισαν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό τσιγάρο μετά τη διακοπή του συμβατικού καπνίσματος είχαν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα, αλλά και υψηλότερη πιθανότητα θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, σε σύγκριση με όσους διέκοψαν εντελώς τη χρήση νικοτίνης. Πιο συγκεκριμένα, όσοι ήταν πρώην καπνιστές που άτμιζαν είχαν κατά μέσο όρο 56% μεγαλύτερο σχετικό κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο του πνεύμονα και 22% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία σε σχέση με όσους είχαν σταματήσει εντελώς τη χρήση ηλεκτρονικού και συμβατικού τσιγάρου.

Παράλληλα, οι επιστήμονες συνέκριναν τα οφέλη της διακοπής του καπνίσματος με και χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου. Όσοι είχαν κόψει το κάπνισμα και δεν χρησιμοποιούσαν πλέον κανένα προϊόν νικοτίνης εμφάνιζαν 44% μικρότερο κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα και 37% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου σε σχέση με όσους εξακολουθούσαν να καπνίζουν. Αντίθετα, σε όσους αντικατέστησαν το συμβατικό τσιγάρο με ηλεκτρονικό, τα οφέλη ήταν αισθητά μικρότερα. Ο κίνδυνος καρκίνου του πνεύμονα μειώθηκε μόλις κατά 12%, ενώ ο συνολικός κίνδυνος θανάτου κατά 23%.

Για να αποκλείσουν το ενδεχόμενο τα αποτελέσματα να οφείλονται σε άλλους παράγοντες, οι ερευνητές πραγματοποίησαν επιπλέον αναλύσεις. Εξέτασαν αν οι χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου είχαν διακόψει πρόσφατα το κάπνισμα, αν στο παρελθόν κάπνιζαν περισσότερο ή αν είχαν χειρότερη κατάσταση υγείας πριν από τη μελέτη. Ακόμη και μετά από αυτές τις στατιστικές διορθώσεις, η εικόνα παρέμεινε ουσιαστικά η ίδια. Μάλιστα, η συσχέτιση μεταξύ ατμίσματος και αυξημένου κινδύνου φάνηκε και σε ανθρώπους που είχαν κόψει το κάπνισμα περισσότερα από πέντε χρόνια νωρίτερα, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία των ευρημάτων.

Πού καταλήγουν οι ερευνητές

Οι συγγραφείς εκτιμούν ότι είναι πιθανό το ηλεκτρονικό τσιγάρο να ευνοεί την εξέλιξη ήδη υπαρχουσών βλαβών ή προκαρκινικών αλλοιώσεων, ακόμη κι αν δεν αποτελεί την αρχική αιτία δημιουργίας τους. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται και από μια πρόσφατη επιστημονική ανασκόπηση που συγκέντρωσε εκατοντάδες μελέτες των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με αυτή, οι ατμοί των ηλεκτρονικών τσιγάρων συνδέονται με βιολογικές αλλαγές που θεωρούνται πρώιμα στάδια της καρκινογένεσης, όπως βλάβες στο DNA, οξειδωτικό στρες, χρόνια φλεγμονή και μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας των γονιδίων. Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί στον ατμό ουσίες που θεωρούνται δυνητικά καρκινογόνες, μεταξύ των οποίων νιτροζαμίνες, βαρέα μέταλλα και ορισμένα αρωματικά πρόσθετα.

Το μήνυμα της έρευνας: πλήρης αποχή από τη νικοτίνη ο στόχος

Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η πλήρης διακοπή του καπνίσματος και της χρήσης νικοτίνης εξακολουθεί να αποτελεί την καλύτερη επιλογή για την υγεία. Αν το ηλεκτρονικό τσιγάρο χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα για τη διακοπή του καπνίσματος, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι θα πρέπει να αποτελεί μια προσωρινή, μεταβατική λύση προς την ολοκληρωτική αποχή από τη νικοτίνη και όχι μια μόνιμη συνήθεια.