Το να μιλά ένας προϊστάμενος για τα πεπραγμένα του μπορεί να αποτελέσει θετικό παράδειγμα για τους εργαζομένους. Μπορεί, όμως, να έχει και το αντίθετο αποτέλεσμα, ιδιαίτερα όταν παραλείπει να αναγνωρίσει την προσφορά των συναδέλφων του. Σύμφωνα με δημοσίευμα του PsyPost, η μελέτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Applied Psychology και εξετάζει πώς αντιδρούν οι εργαζόμενοι όταν οι προϊστάμενοί τους αναφέρονται στις δικές τους ηθικές επιλογές και πράξεις στον χώρο εργασίας.

Όταν η καλή πράξη γίνεται αφορμή για αυτοπροβολή

Στην ψυχολογία της εργασίας υπάρχει ένας όρος που περιγράφει την τάση των ανθρώπων να μοιράζονται με τους συναδέλφους τους θετικές εμπειρίες από την επαγγελματική τους ζωή. Μπορεί να πρόκειται για μια προαγωγή, μια αύξηση μισθού, την επίτευξη ενός στόχου ή την επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός έργου. Οι προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι όταν οι προϊστάμενοι μιλούν για τα επαγγελματικά τους επιτεύγματα, οι εργαζόμενοι συχνά τους θεωρούν ικανούς, χωρίς απαραίτητα να τους βρίσκουν πιο συμπαθείς ή προσιτούς.

Οι ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν μια διαφορετική περίπτωση: τι συμβαίνει όταν ένας προϊστάμενος μοιράζεται ιστορίες για τις ηθικές του πράξεις; Για παράδειγμα, όταν αναφέρεται στο ότι συμπαραστάθηκε σε έναν εργαζόμενο που αντιμετώπιζε προσωπικές δυσκολίες, ότι αντιμετώπισε με δικαιοσύνη έναν πελάτη ή ότι επέστρεψε χρήματα που είχε λάβει κατά λάθος. Αυτού του είδους η συμπεριφορά μπορεί να έχει δύο διαφορετικές επιδράσεις.

Από τη μία πλευρά, οι εργαζόμενοι ενδέχεται να αισθανθούν θαυμασμό και έμπνευση, βλέποντας τον προϊστάμενό τους ως ένα θετικό πρότυπο. Από την άλλη, μπορεί να θεωρήσουν ότι εκείνος προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του ως ηθικά ανώτερο από τους υπόλοιπους. Στη δεύτερη περίπτωση μπορεί να εμφανιστεί αυτό που οι ερευνητές περιγράφουν ως ηθική αποστροφή: ένα αίσθημα έντονης ενόχλησης απέναντι σε κάποιον που φαίνεται να επιδεικνύει την αρετή του ή να εμφανίζεται υποκριτικά ως πρότυπο συμπεριφοράς.

Δύο έρευνες για τη συμπεριφορά των εργαζομένων

Για να εξετάσουν αυτές τις αντιδράσεις, οι επιστήμονες πραγματοποίησαν μια έρευνα σε πραγματικούς χώρους εργασίας και στη συνέχεια ένα ελεγχόμενο διαδικτυακό πείραμα. Στην πρώτη έρευνα συμμετείχαν αρχικά 305 προϊστάμενοι πλήρους απασχόλησης, καθένας από τους οποίους πρότεινε έναν εργαζόμενο με τον οποίο συνεργαζόταν συχνά. Τελικά, τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση προήλθαν από 254 ζευγάρια προϊσταμένων και εργαζομένων, οι οποίοι συνεργάζονταν κατά μέσο όρο σχεδόν τρία χρόνια.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε τρία διαφορετικά στάδια, με χρονική απόσταση μεταξύ τους. Αρχικά, οι προϊστάμενοι ανέφεραν πόσο συχνά μιλούσαν στους εργαζομένους για τις δικές τους ηθικές πράξεις, αλλά και για τις καλές πράξεις άλλων ανθρώπων στον χώρο εργασίας. Μερικές εβδομάδες αργότερα, οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να περιγράψουν πώς ένιωθαν έπειτα από τις επαφές τους με τον προϊστάμενό τους. Οι ερευνητές ενδιαφέρονταν κυρίως για δύο συναισθήματα: τον θαυμασμό και την έμπνευση από τη μία πλευρά, την αποστροφή και την ενόχληση από την άλλη. Στο τελευταίο στάδιο, οι προϊστάμενοι αξιολόγησαν πόσο συχνά οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι προσφέρονταν να τους βοηθήσουν σε πράγματα που δεν περιλαμβάνονταν στις επίσημες υποχρεώσεις τους.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όταν οι προϊστάμενοι μιλούσαν συχνότερα για τις δικές τους ηθικές πράξεις, οι εργαζόμενοι ένιωθαν μεγαλύτερο θαυμασμό και έμπνευση. Αυτά τα συναισθήματα συνδέονταν με μεγαλύτερη προθυμία να προσφέρουν βοήθεια στον προϊστάμενό τους. Ωστόσο, η εικόνα άλλαζε όταν ο επικεφαλής αναφερόταν κυρίως στον εαυτό του, χωρίς να αναγνωρίζει αντίστοιχες πράξεις άλλων ανθρώπων. Στις περιπτώσεις όπου οι προϊστάμενοι σπάνια επαινούσαν την ηθική συμπεριφορά των συναδέλφων τους, οι συχνές αναφορές στις δικές τους καλές πράξεις συνδέονταν με μεγαλύτερη αποστροφή από την πλευρά των εργαζομένων. Το αρνητικό αυτό συναίσθημα, με τη σειρά του, σχετιζόταν με μικρότερη διάθεση για παροχή βοήθειας.

Επιπλέον, όταν οι προϊστάμενοι επικεντρώνονταν σχεδόν αποκλειστικά στις δικές τους πράξεις, χανόταν και η θετική σύνδεση με τον θαυμασμό των εργαζομένων. Αντίθετα, όταν αναγνώριζαν και επαινούσαν τις καλές πράξεις των συναδέλφων τους, οι δικές τους ιστορίες είχαν πιο θετική απήχηση. Οι εργαζόμενοι ένιωθαν μεγαλύτερη έμπνευση, χωρίς να εμφανίζεται στατιστικά σημαντική σύνδεση με αυξημένη αποστροφή.

Το πείραμα με την υποθετική συνομιλία στο Slack

Οι ερευνητές θέλησαν στη συνέχεια να διαπιστώσουν αν μια μεμονωμένη συζήτηση αρκεί για να προκαλέσει αντίστοιχα συναισθήματα. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποίησαν ένα δεύτερο πείραμα με τη συμμετοχή 233 εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στις ΗΠΑ. Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν ένα βίντεο που παρουσίαζε μια υποθετική συνομιλία μεταξύ ενός προϊσταμένου, με το όνομα Jamie, και ενός εργαζομένου μέσω της πλατφόρμας Slack.

Στη μία εκδοχή, ο προϊστάμενος περιέγραφε δικές του ηθικές επιλογές. Ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι είχε απορρίψει την πρόταση ενός εργαζομένου να αναλάβει ένα έργο ένας στενός φίλος του, προκειμένου να αποφύγει μια σύγκρουση συμφερόντων. Επίσης, περιέγραφε πώς είχε συμπαρασταθεί σε έναν πιεσμένο συνάδελφο και πώς είχε επιστρέψει σε έναν πελάτη 90 δολάρια που είχε λάβει επιπλέον από λάθος. Σε άλλες εκδοχές, ο προϊστάμενος αναφερόταν σε συνηθισμένες εργασιακές δραστηριότητες, χωρίς να παρουσιάζει προσωπικές ηθικές πράξεις.

Παράλληλα, οι ερευνητές διαφοροποίησαν και τον τρόπο με τον οποίο ο Jamie μιλούσε για τους υπόλοιπους εργαζομένους. Σε ορισμένες περιπτώσεις αναγνώριζε την καλοσύνη και την προσφορά τους, όπως όταν κάποιος έμενε επιπλέον ώρες για να βοηθήσει μια πιεσμένη ομάδα. Σε άλλες, περιοριζόταν σε απλές ενημερώσεις για καθημερινές εργασίες.

Μετά την παρακολούθηση του βίντεο, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τα συναισθήματά τους απέναντι στον προϊστάμενο, αλλά και το κατά πόσο θα ήταν πρόθυμοι να κάνουν κάτι επιπλέον για να τον βοηθήσουν. Τα ευρήματα ήταν σε μεγάλο βαθμό αντίστοιχα με εκείνα της πρώτης έρευνας. Όταν ο προϊστάμενος μιλούσε για τις δικές του ηθικές πράξεις, προκαλούσε μεγαλύτερο θαυμασμό. Όταν, όμως, παρουσίαζε τον εαυτό του ως μοναδικό παράδειγμα καλής συμπεριφοράς, χωρίς να αναγνωρίζει τις αντίστοιχες πράξεις των συναδέλφων του, οι συμμετέχοντες εμφάνιζαν μεγαλύτερη αποστροφή και μικρότερη διάθεση να τον βοηθήσουν. Αντίθετα, όταν οι προσωπικές του ιστορίες συνοδεύονταν από αναφορές στην καλή συμπεριφορά άλλων εργαζομένων, η αρνητική αντίδραση δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

Το δεύτερο πείραμα έδειξε επίσης ότι η επιπλέον αναγνώριση των συναδέλφων δεν αύξανε με στατιστικά σημαντικό τρόπο τον θαυμασμό προς τον προϊστάμενο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι υπάρχει μια πιθανή εξήγηση: σε μια σύντομη συνομιλία, η απουσία αναφορών στις καλές πράξεις άλλων μπορεί να θεωρηθεί ουδέτερη. Όταν, όμως, ένας προϊστάμενος παραλείπει συστηματικά να αναγνωρίζει την προσφορά των συναδέλφων του για μεγάλο χρονικό διάστημα, η στάση του μπορεί να εκληφθεί ως σκόπιμη προσπάθεια να κρατήσει όλη την αναγνώριση για τον εαυτό του.

Η σημασία της αναγνώρισης των άλλων

Ένα ακόμη εύρημα της πρώτης έρευνας αφορούσε το φύλο των προϊσταμένων. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η συχνή αναφορά στις προσωπικές ηθικές πράξεις συνδεόταν με εντονότερη αποστροφή από τους εργαζομένους όταν ο προϊστάμενος ήταν γυναίκα, σε σύγκριση με τις περιπτώσεις όπου ήταν άνδρας.

Οι συγγραφείς της μελέτης προτείνουν ότι οι οργανισμοί θα μπορούσαν να συμβάλουν στον περιορισμό αυτής της διαφοράς, αναγνωρίζοντας επίσημα τις ηθικές πράξεις και τη θετική συμπεριφορά των επικεφαλής τους, για παράδειγμα μέσω δημόσιων βραβεύσεων. Έτσι, οι ίδιοι δεν θα χρειάζεται να προβάλλουν τόσο συχνά τα προσωπικά τους επιτεύγματα.

Όπως εξηγεί το PsyPost, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα δεν σημαίνουν πως ένας προϊστάμενος που μιλά για τις καλές πράξεις του έχει απαραίτητα ανειλικρινή κίνητρα. Η αρνητική αντίδραση των εργαζομένων δεν αποδεικνύει ότι η αρχική πράξη δεν ήταν πραγματικά καλή ή ότι έγινε με σκοπό την αυτοπροβολή. Η μελέτη εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται αυτές τις αναφορές και όχι τις πραγματικές προθέσεις των προϊσταμένων.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ένας προϊστάμενος μπορεί να λειτουργήσει ως θετικό πρότυπο για την ομάδα του, αρκεί να μην παρουσιάζει τον εαυτό του ως τον μοναδικό άνθρωπο που κάνει το σωστό. Η αναγνώριση της καλοσύνης, της γενναιοδωρίας και της εντιμότητας των συναδέλφων του μπορεί να κάνει τη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιληπτές οι δικές του πράξεις.