Οι προσδοκίες της Άγκυρας μετά τις δηλώσεις Τραμπ: Χαμηλοί τόνοι για F35 - Αισιοδοξία για κινητήρες

Λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στις σχέσεις Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών και ειδικότερα στα ανοιχτά ζητήματα της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Αφορμή για τις νέες συζητήσεις αποτέλεσαν οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ όχι μόνο επιβεβαίωσε ότι θα μεταβεί στην Άγκυρα, αλλά φρόντισε να υπογραμμίσει τη στενή προσωπική του σχέση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία «σημαντική χώρα για το ΝΑΤΟ» λόγω της στρατιωτικής της ισχύος.



Οι δηλώσεις αυτές αναζωπύρωσαν τα σενάρια περί πιθανών αμερικανικών παραχωρήσεων προς την Άγκυρα, ιδιαίτερα στο ζήτημα των κινητήρων που απαιτούνται για το εθνικό μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς KAAN. Τουρκικά δημοσιεύματα συνδέουν τις αναφορές Τραμπ σε ένα μεγάλο δώρο προς τον Ερντογάν με πιθανή άρση των περιορισμών για την προμήθεια αμερικανικών κινητήρων General Electric F110, οι οποίοι θεωρούνται απαραίτητοι για την έναρξη της μαζικής παραγωγής του τουρκικού αεροσκάφους.



Παράλληλα, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της πρόσφατης σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν είχε ζητήσει από τον Ερντογάν να μην εμπλέξει την Τουρκία στρατιωτικά. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η Άγκυρα ανταποκρίθηκε στο αίτημα, διατηρώντας σκληρή ρητορική απέναντι στο Ισραήλ αλλά αποφεύγοντας οποιαδήποτε άμεση στρατιωτική εμπλοκή.



Η εξέλιξη αυτή ερμηνεύεται από ορισμένους Τούρκους αναλυτές ως ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον θεωρούσε υπαρκτό τον κίνδυνο μιας περαιτέρω περιφερειακής κλιμάκωσης με συμμετοχή της Τουρκίας. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στον ρόλο της Άγκυρας στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.



Ωστόσο, παρά το θετικό κλίμα που επιχειρεί να καλλιεργήσει ο Τραμπ, οι προσδοκίες στην Άγκυρα παραμένουν συγκρατημένες. Σύμφωνα με πληροφορίες της τουρκικής εφημερίδας Cumhuriyet, η τουρκική κυβέρνηση δεν αναμένει ουσιαστικές αποφάσεις κατά τη διάρκεια της Συνόδου για τα τρία βασικά ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι: την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, την ολοκλήρωση της προμήθειας νέων F-16 Block 70 και την έγκριση των κινητήρων για το KAAN.

Νομικά και πολιτικά εμπόδια για τα F-35

Ιδιαίτερα για τα F-35, τουρκικές πηγές εκτιμούν ότι, παρά τη θετική στάση του Τραμπ, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά νομικά και πολιτικά εμπόδια στις ΗΠΑ, τα οποία συνδέονται με την αγορά των ρωσικών S-400 από την Τουρκία. Η αμερικανική νομοθεσία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό φραγμό για οποιαδήποτε επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα.



Ανάλογη είναι η εικόνα και για τα F-16, καθώς η συμφωνία για την αγορά 40 νέων αεροσκαφών παραμένει σε εκκρεμότητα, παρά τις πληρωμές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από την τουρκική πλευρά.



Όσον αφορά το KAAN, η κατάσταση θεωρείται ακόμη πιο κρίσιμη. Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε παραδεχθεί δημοσίως ότι χωρίς την αμερικανική έγκριση για τους κινητήρες F110, η παραγωγή των πρώτων αεροσκαφών δεν μπορεί να προχωρήσει. Η δήλωση αυτή ανέδειξε τον βαθμό εξάρτησης του τουρκικού προγράμματος από αμερικανική τεχνολογία, παρά τις φιλοδοξίες της Άγκυρας για πλήρη αμυντική αυτονομία.



Έτσι, ενώ η επικείμενη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ αναμένεται να επιβεβαιώσει το θετικό πολιτικό κλίμα μεταξύ των δύο ηγετών, οι περισσότεροι παρατηρητές εκτιμούν ότι δύσκολα θα υπάρξουν θεαματικές ανακοινώσεις. Το πιθανότερο σενάριο είναι να ανοίξει ο δρόμος για νέες μορφές αμυντικής συνεργασίας, χωρίς όμως να επιλυθούν άμεσα τα μεγάλα εκκρεμή ζητήματα που ταλανίζουν τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις εδώ και χρόνια.