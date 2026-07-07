Οι πρώτες ανησυχητικές πυρκαγιές και ένα δημόσιο «ευχαριστώ» στη Βουλή

Τα τελευταία 24ώρα ήταν τα πρώτα, όπου οι δυο πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη σε Λητή και Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και αυτή στην Οινόη στη Μάνδρα Αττικής έβαλαν δύσκολα στις γυναίκες και τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Και με αυτές ασχολήθηκαν τα μέσα ενημέρωσης γιατί μόνον το προηγούμενο Σάββατο ξέσπασαν περί τις 60 πυρκαγιές υποχρεώνοντας την Πολιτική Προστασία σε διασπορά δυνάμεων σε ένα κρίσιμο 24ώρο. Πάντως, η έγκαιρη παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, απόδειξη του υψηλού βαθμού ετοιμότητας τους, αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο. Απόδειξη το «ευχαριστώ» χθες από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής του πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Α' Αντιπροέδρου της Βουλής, Γιάννη Πλακιωτάκη, προς τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελο Τουρνά, για την έγκαιρη και ως εκ τούτου σωτήρια παρέμβαση της Πυροσβεστικής στην πυρκαγιά, που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Ιεράπετρα και ενώ στην περιοχή έπνεαν άνεμοι 7 μποφόρ.

Στη σχετική του ανάρτηση ο κ. Πλακιωτάκης ευχαρίστησε, επίσης, εκ μέρους όλων των Λασιθιωτών, τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, που, όπως είπε, δίνουν μάχη με το πύρινο μέτωπο, ενώ επεσήμανε την ανάγκη παραμονής και επιφυλακής όλων των επίγειων και εναέριων δυνάμεων στην περιοχή μέχρι τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς. Εξάλλου, από την πρώτη στιγμή στο σημείο επενέβησαν ισχυρές δυνάμεις, επίγειες και εναέριες, δηλαδή 49 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και υδροφόρες της Περιφέρειας, αλλά και 2 ελικόπτερα.