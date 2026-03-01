Οι πρώτες απώλειες των Αμερικανών στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν: 3 νεκροί και 5 τραυματίες

Μέχρι τις 9:30 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) - δηλαδή στις 16:30 ώρα Ελλάδας την 1η Μαρτίου - τρία μέλη των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν σκοτωθεί σε συνθήκες μάχης, ενώ πέντε ακόμη υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς στο πλαίσιο της Επιχείρησης “Epic Fury”.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρκετοί ακόμη στρατιώτες τραυματίστηκαν ελαφρά από θραύσματα και υπέστησαν διάσειση. Οι συγκεκριμένοι βρίσκονται στη διαδικασία επανένταξης στα καθήκοντά τους. Οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, ενώ η επιχείρηση αντίδρασης των αμερικανικών δυνάμεων παραμένει σε εξέλιξη.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ρευστή. Για λόγους σεβασμού προς τις οικογένειες των θυμάτων, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ταυτότητας των πεσόντων, πριν παρέλθουν 24 ώρες από την ενημέρωση των πλησιέστερων συγγενών.