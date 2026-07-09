Οι πρώτες εικόνες από τα περίστροφα που χάρισε ο Ερντογάν στον Μητσοτάκη και τους ηγέτες του ΝΑΤΟ

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Ένα ασυνήθιστο αναμνηστικό επέλεξε να προσφέρει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Τούρκος πρόεδρος χάρισε σε κάθε ηγέτη ένα περίστροφο με χαραγμένο το όνομά του, συνοδευόμενο από κουτί με πραγματικές σφαίρες.

Φωτογραφίες από τα δώρα δόθηκαν στη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας το ιδιαίτερο αντικείμενο που επέλεξε η τουρκική προεδρία ως αναμνηστικό της συνόδου.

REUTERS

REUTERS

Το ίδιο δώρο φέρεται να παρέλαβαν όλοι οι ηγέτες που συμμετείχαν στις εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι φωτογραφίες των περίστροφων με τα χαραγμένα ονόματα και τις πραγματικές σφαίρες έχουν ήδη κάνει τον γύρο των μέσων ενημέρωσης.

REUTERS