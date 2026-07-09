Οι πρώτες εικόνες από τα περίστροφα που χάρισε ο Ερντογάν στον Μητσοτάκη και τους ηγέτες του ΝΑΤΟ
Φωτογραφίες από τα δώρα που προσέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ήρθαν στο φως τς δημοσιότητας.
Ένα ασυνήθιστο αναμνηστικό επέλεξε να προσφέρει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Τούρκος πρόεδρος χάρισε σε κάθε ηγέτη ένα περίστροφο με χαραγμένο το όνομά του, συνοδευόμενο από κουτί με πραγματικές σφαίρες.
Φωτογραφίες από τα δώρα δόθηκαν στη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας το ιδιαίτερο αντικείμενο που επέλεξε η τουρκική προεδρία ως αναμνηστικό της συνόδου.
Το ίδιο δώρο φέρεται να παρέλαβαν όλοι οι ηγέτες που συμμετείχαν στις εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
Οι φωτογραφίες των περίστροφων με τα χαραγμένα ονόματα και τις πραγματικές σφαίρες έχουν ήδη κάνει τον γύρο των μέσων ενημέρωσης.