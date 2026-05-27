Οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο Τραμπ Τζούνιορ-Άντερσον - Η νύφη άλλαξε και το όνομά της

«Νιώθω τιμή που εντάσσομαι στην οικογένειά σου και αγωνίζομαι στο πλευρό σου, Ντον, σε ό,τι κι αν μας φέρει η ζωή. Και το να γίνω σύζυγός σου με κάνει να νιώθω υπερήφανη και θα σταθώ στο πλευρό σου σε οτιδήποτε», είπε η Μπετίνα Άντερσον στο γαμήλιο πάρτι απευθυνόμενη στον σύζυγό της και γιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγες ώρες μάλιστα μετά τον γάμο, η νύφη έσπευσε να αλλάξει το όνομά της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και από Άντερσον έγινε... Μπετίνα Τραμπ.

Παρά τη μεγάλη δημοσιότητα που συνοδεύει κάθε κίνησή της στα social media, η νύφη δεν έχει δημοσιεύσει ακόμη φωτογραφίες από την τελετή, τη δεξίωση, το νυφικό της ή ακόμη και το μενού του γάμου. Έτσι, οι λεπτομέρειες της πολυτελούς διοργάνωσης παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, ακόμη και τρεις ημέρες μετά το γεγονός.

Τα περισσότερα στιγμιότυπα προέρχονται από Instagram Stories μελών της οικογένειας Τραμπ. Σε μία ανάρτηση, το νεόνυμφο ζευγάρι δείχνει τις βέρες του με τη λεζάντα: «Για πάντα δικός/η σου». Σε άλλη εικόνα εμφανίζεται ένα λευκό μεταξωτό κεντημένο ύφασμα με την επιγραφή «Mrs. Trump», δίπλα σε χαρτοπετσέτα με απόσπασμα από ποίημα της Αγγλίδας συγγραφέως Τζέιν Όστεν: «Η καρδιά μου είναι και θα είναι πάντα δική σου».

Ο γάμος στο υπερπολυτελές Little Pipe Cay

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Little Pipe Cay, ένα ιδιωτικό νησί 38 στρεμμάτων στις Μπαχάμες, γνωστό για την απόλυτη ιδιωτικότητα και τις πολυτελείς παροχές του.

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο CNN, ορισμένοι καλεσμένοι διανυκτέρευσαν σε γειτονικά νησιά, καθώς το Little Pipe Cay μπορεί να φιλοξενήσει μόλις 22 άτομα.

Ο Colin Lightbourn της Engel & Völkers Bahamas είχε χαρακτηρίσει το ακίνητο «απόλυτο στολίδι» της διεθνούς αγοράς πολυτελών ακινήτων, σημειώνοντας πως έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη και ως τοποθεσία γυρισμάτων για ταινίες όπως James Bond και οι «Πειρατές της Καραϊβικής».

Η λίστα καλεσμένων ήταν αυστηρά περιορισμένη, με λιγότερους από 50 παρευρισκόμενους, σε αντίθεση με το πολυπληθές bridal shower της Άντερσον στο Mar-a-Lago. Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές, ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας όταν διέρρευσε η τοποθεσία της εκδήλωσης.

Πολυήμεροι εορτασμοί και οικογενειακές στιγμές

Ανάμεσα στους καλεσμένους φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα αδέλφια του γαμπρού, Έρικ και Ιβάνκα Τραμπ, καθώς και η ετεροθαλής αδελφή του Τίφανι Τραμπ με τους συζύγους τους. Παρόντα ήταν επίσης και τα πέντε παιδιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ από τον πρώτο του γάμο με τη Βανέσα Τραμπ: η Κάι, ο Ντόναλντ Γ’, ο Τρίσταν, ο Σπένσερ και η Κλόη.

Οι εορτασμοί διήρκεσαν αρκετές ημέρες και περιλάμβαναν θαλάσσια σπορ στα γαλαζοπράσινα νερά του Ατλαντικού. Η Ιβάνκα Τραμπ και η ανιψιά της Κάι έκαναν stand-up paddle, ενώ η Λάρα και η Τίφανι Τραμπ εμφανίστηκαν να απολαμβάνουν βόλτες με σκάφος.

Η Λάρα Τραμπ μοιράστηκε εικόνες από μία από τις βραδιές του γαμήλιου τριημέρου, όπου κυριαρχούσαν οι αποχρώσεις του σκούρου ροζ, του πορτοκαλί και του απαλού κίτρινου, σε συνδυασμό με τροπικά λουλούδια, βουκαμβίλιες και πολύχρωμα φαναράκια στην άμμο. Η ίδια φορούσε πορτοκαλοκόκκινο πλεκτό φόρεμα με λεπτομέρειες από φτερά, ενώ ο Έρικ Τραμπ επέλεξε πιο χαλαρό ντύσιμο με λευκό τζιν, λινό γαλάζιο πουκάμισο και λευκά sneakers.

Ανάλογα καλοκαιρινή ήταν και η αισθητική που επέλεξε η Ιβάνκα Τραμπ, η οποία δημοσίευσε φωτογραφίες από το ιδιωτικό κατάλυμά της στο νησί. Σε μία από αυτές διακρίνεται μαξιλάρι με την επιγραφή «Little Pipe Cay», ενώ σε άλλη φαίνονται φρέσκα λουλούδια, ψάθινο καπέλο και ξύλινα διακοσμητικά στοιχεία. Η ίδια επέλεξε να φορέσει ένα πλισέ φόρεμα σε πορτοκαλοκόκκινη απόχρωση με χρυσά φλατ σανδάλια, ενώ ο Τζάρεντ Κούσνερ κινήθηκε επίσης σε casual ύφος με χακί παντελόνι, μπλε πουκάμισο και αθλητικά παπούτσια.

Απόντες Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι απόντες ήταν ο πατέρας του γαμπρού, Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια. Μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως, παρά την επιθυμία του να βρεθεί στο πλευρό του γιου του σε μία τόσο σημαντική στιγμή, οι εξελίξεις και οι απαιτήσεις της διακυβέρνησης δεν του επιτρέπουν να αποχωρήσει από την Ουάσινγκτον.

«Αν και ήθελα πάρα πολύ να βρίσκομαι με τον γιο μου, τον Ντον Τζούνιορ και το νεότερο μέλος της Οικογένειας Τραμπ, τη μέλλουσα σύζυγό του, Μπετίνα, συνθήκες που αφορούν την κυβέρνηση και η αγάπη μου για τις ΗΠΑ δεν μου το επιτρέπουν», έγραψε χαρακτηριστικά.