Οι πρωτοβουλίες που στριμώχνουν το ΠΑΣΟΚ και το 41% που περιμένει ένα «νέο κόμμα»

Με αυτά και με τα άλλα - και αφού πέρασε από το αγροτικό μαρτύριο - ο Μητσοτάκης δείχνει ότι παίρνει ξανά στα χέρια του την πρωτοβουλία των πολιτικών κινήσεων. Απέναντι σε μία αντιπολίτευση που σε όλες τις δημοσκοπήσεις δείχνει ανέτοιμη να δώσει πειστικές απαντήσεις για τα «πώς και με ποιους».

Πώς αλλιώς να διαβάσει κανείς το εύρημα του Παναγόπουλου (ALCO) ότι εκεί έξω υπάρχει ένα 41% που λέει ότι είναι πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα.

Βλέποντας τη συνέντευξη στον ΣΚΑΪ, συνδύασα επίσης τα εκλογικά μηνύματα που αρχίζει να καλλιεργεί, με την πρωτοβουλία του για την επιστολική ψήφο των αποδήμων.

Κινήσεις που δείχνουν ότι ίσως τελικά και να εννοεί πως στοχεύει στην αυτοδυναμία στις εκλογές, ανεξάρτητα από την εικόνα που έχουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Γιατί σκληρά θα το πάει, όπως δείχνουν τουλάχιστον οι έως τώρα αποφάσεις του.

Σε κάθε περίπτωση, οι κινήσεις Μητσοτάκη δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ ίσως βρεθεί σύντομα σε μεγάλα μπλεξίματα διότι θα κληθεί να πάρει θέση σε θέματα που στο τέλος της ημέρας μπορεί να εξελιχθούν σε κατάσταση win-win για τους πρωθυπουργικούς σχεδιασμούς και λόγω της κατάστασης που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στη Χαριλάου Τρικούπη.