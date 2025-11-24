Οι Queen στον δρόμο που χάραξαν οι Abba: Θέλουν να «ζωντανέψουν» τον Φρέντι Μέρκιουρι με AI

Εκατομμύρια θεατές έχουν παρακολουθήσει τους Abba της δεκαετίας του ’70 να «ζωντανεύουν» ξανά μέσα από την ολογραφική τους παράσταση.

Τώρα, οι Queen φαίνεται πως μπορούν να κάνουν ένα βήμα παραπέρα, προετοιμάζοντας ανάλογες συναυλίες που θα φέρουν τον Φρέντι Μέρκιουρι πίσω στη σκηνή - έστω και ψηφιακά.

Ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, Μπράιαν Μέι, αποκάλυψε ότι μαζί με τον ντράμερ Ρότζερ Τέιλορ εξετάζουν τρόπους να «αναδημιουργήσουν» το αυθεντικό line-up της μπάντας: τον Φρέντι, που πέθανε το 1991, και τον μπασίστα Τζον Ντίκον, 74 ετών, ο οποίος αποσύρθηκε το 1997.

Μιλώντας στο Big Issue, ο Μπράιαν δήλωσε: «Ο Φρέντι εξακολουθεί να είναι ζωντανός μέσα από τη μουσική που ακούμε συνεχώς. Με έναν τρόπο, το ίδιο ισχύει και για τον Τζον. Αλλά πλέον έχουμε τόσες νέες δυνατότητες. Με τεχνολογίες σαν το The Sphere στο Λας Βέγκας, θα μπορούμε να προσφέρουμε στον κόσμο μια εμπειρία πολύ κοντινή σε ό,τι ζούσαμε όταν ήμασταν οι Φρέντι, Τζον, Μπράιαν και Ρότζερ. Και αυτό πραγματικά με συναρπάζει».

Πρόσθεσε: «Δεν θα ήταν απλώς παλιά πλάνα. Θα δημιουργούσαμε τους Queen σαν να τους φτιάχναμε σήμερα. Η ιδέα ότι μπορούμε να γίνουμε ξανά οι αυθεντικοί Queen με συνεπαίρνει».

«Ο Φρέντι θα ήταν ενθουσιασμένος»

Οι φήμες για μια ολογραφική παράσταση των Queen ξεκίνησαν όταν η εταιρεία που διαχειρίζεται το καλλιτεχνικό έργο του Μέρκιουρι κατέθεσε αίτημα κατοχύρωσης εμπορικού σήματος για το όνομά του σε 3D και Virtual Reality. Τότε, οι εκπρόσωποι της μπάντας είχαν περιοριστεί στο «δεν υπάρχει κάτι να πούμε».

Ο Τέιλορ, 76 ετών, ανέφερε: «Η τεχνολογία έχει εξελιχθεί ακόμη περισσότερο από τότε που ξεκίνησε το show των Abba. Πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν πολλά περισσότερα». Προσέθεσε ακόμη ότι ο Μέρκιουρι θα ήταν «ενθουσιασμένος» που η δουλειά της μπάντας «παραμένει επίκαιρη σήμερα».

Συνέχισε λέγοντας: «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Μπορούμε να παίξουμε μια χαρά, αλλά μεγαλώνουμε, οπότε εξετάζουμε κάθε πιθανή επιλογή - ειδικά τώρα που η τεχνολογία αλλάζει κυριολεκτικά μέρα με τη μέρα».

Οι Queen έχουν έξι singles που έφτασαν στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και δέκα άλμπουμ που έκαναν το ίδιο, με διαχρονικές επιτυχίες όπως τα Bohemian Rhapsody και We Are The Champions.

Το ολογραφικό show Abba Voyage παρουσιάζεται από το 2022, με περισσότερους από τρία εκατομμύρια θεατές να έχουν παρακολουθήσει την παράσταση στο Λονδίνο.