«Οι ρωγμές επηρεάζουν τη στατικότητα, το Μετρό να κάνει μετρήσεις»: Τι λέει καθηγητής ΕΜΠ για Κυψέλη

Μεγάλη ανησυχία έχουν προκαλέσει στους κατοίκους της Κυψέλης οι ρωγμές που εμφανίστηκαν σε αρκετά σπίτια στην περιοχή, με το φαινόμενο να αποδίδεται στις εργασίες που γίνονται για τη διάνοιξη των νέων σταθμών του Μετρό.

«Κανένας δεν μπορεί να πει με ευκολία ότι δεν τίθεται ζήτημα στατικότητας», τόνισε ο ομότιμος καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών του ΕΜΠ, Κωνσταντίνος Σπυράκος, μιλώντας για το θέμα στο STAR.

«Πολλές φορές οι ρωγμές που βλέπουμε είναι επιφανειακές. Πρέπει να αφαιρέσει κανείς τον σοβά, να δει πόσο πηγαίνουν πιο μέσα. Να εξετάσει εάν αυτές οι ρωγμές είναι πάνω σε τοίχους από τούβλα. Εάν αυτές επεκτείνονται σε δοκάρια, σε υποστυλώματα, σε θεμέλια. Επομένως μία απλή οπτική εξέταση δεν είναι επαρκής», εξήγησε ο κ. Σπυράκος.

Γιάννης Κέμμος/FLASH

«Το Μετρό πρέπει να αξιολογήσει την κατάσταση»

Όσον αφορά τη σύνδεση με τα έργα για την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό, σημείωσε: «Όταν το Μετρό εκτελεί εργασίες σε μια συγκεκριμένη περιοχή, παρακολουθεί την περιοχή γύρω από το σημείο που κάνει τις εργασίες. Παρακολουθεί με διάφορα όργανα, όμως πρέπει επίσης να περάσει από τα κτίρια αυτά, να βγάλει φωτογραφίες, να δει σε τι κατάσταση είναι, έτσι ώστε εάν αργότερα δημιουργηθούν κάποιες βλάβες στα κτίρια, να μπορέσει να συγκρίνει και να ξέρει τι έχει συμβεί».

Γιάννης Κέμμος/FLASH

«Λόγω των ρωγμών που έχουν εμφανιστεί σε μια κατασκευή, δεν έχει πλέον την ίδια αντοχή που είχε προηγουμένως. Εάν αυτές οι βλάβες έχουν δημιουργήσει ανακατανομή των φορτίων πάνω στα υποστυλώματα, στα δοκάρια, αυτές τις φορτίσεις το κτίριο τις ‘θυμάται’. Μπορεί να προστεθούν σε μία σεισμική δόνηση και επομένως το κτίριο να αστοχήσει και για μικρότερο σεισμό από ό,τι έχει μελετηθεί», υπογράμμισε ο καθηγητής του ΕΜΠ.

Γιάννης Κέμμος/FLASH

«Επομένως, πρέπει το Μετρό να δώσει τους υπολογισμούς για τη στατικότητα του κτιρίου με τις ρωγμές, γιατί πρέπει να συνυπολογίσει τα καινούρια δεδομένα για να μπορέσει να αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση», επισήμανε.

Αυτοψία του FLASH στην Κυψέλη

Ο FLASH βρέθηκε σε κτίρια της συνοικίας με ζημιές και κατέγραψε την αγωνία των κατοίκων, οι οποίοι αναζητούν μία εξήγηση από τις αρμόδιες Αρχές και ένα σχέδιο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Μάλιστα, οι κάτοικοι κάνουν λόγο όχι μόνο για ρωγμές σε σοβάδες και τοίχους, αλλά και σε κολόνες κτιρίων, ενώ ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι παρατηρείται και υποχώρηση του εδάφους στην περιοχή, μεταξύ 18 και 20 εκατοστών.

Ανησυχία στην Κυψέλη για ρωγμές σε κτίρια εν μέσω εργασιών για το Μετρό



Κάτοικοι καταγγέλλουν εμφάνιση ρωγμών σε σπίτια, ακόμα και σε δομικά σημεία, ενώ κάνουν λόγο και για πιθανή υποχώρηση εδάφους.



📹 Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/1S58VJb5x1 — Flash.gr (@flashgrofficial) July 15, 2026

Συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, Χρήστο Φαφούτη, αναμένεται να έχει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αύριο Πέμπτη 16 Ιουλίου, ενώ το θέμα απασχόλησε και τη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της πόλης.