Οι Rolling Stones θα κυκλοφορήσουν στις 10 Ιουλίου το νέο τους άλμπουμ «Foreign Tongues»

Το νέο άλμπουμ των Rolling Stones με τίτλο «Foreign Tongues» θα κυκλοφορήσει τη 10η Ιουλίου, ανακοίνωσε την Τρίτη (5/5) το θρυλικό ροκ συγκρότημα, λιγότερο από έναν μήνα μετά την κυκλοφορία ενός σινγκλ τραγουδιού.



Το «Foreign Tongues» θα είναι το 25ο άλμπουμ των Stones στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το τελευταίο τους κατά σειρά, το «Hackney Diamonds», είχε κυκλοφορήσει το 2023.



Το συγκρότημα ανακοίνωσε την κυκλοφορία του στον ιστότοπό του, δημοσιεύοντας ένα βίντεο όπου διακρίνονται οι ογδοντάχρονοι Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς, όπως και ο εβδομηντάχρονος Ρόνι Γουντ να εργάζονται μέσα σε ένα στούντιο ηχογράφησης.

«Ήταν μερικές πολύ έντονες εβδομάδες ηχογράφησης του "Foreign Tongues"», δήλωσε ο Μικ Τζάγκερ. «Είχαμε 14 εξαιρετικά κομμάτια και πήγαμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε. Μου αρέσει ο χώρος εκεί, καθώς δεν είναι πολύ μεγάλος, οπότε μπορείς να νιώσεις το πάθος από όλους».

Ο Κιθ Ρίτσαρντς πρόσθεσε: «Το άλμπουμ "Foreign Tongues" έχει μια συνέχεια από τους Hackney Diamonds και ήταν υπέροχο που δούλευα ξανά στο Λονδίνο και που είχαμε αυτή την λονδρέζικη ατμόσφαιρα γύρω μας. Ήταν ένας μήνας γεμάτος συγκέντρωση. Για μένα, το παν είναι η απόλαυση».