Οι Ρώσοι δημοσίευσαν βίντεο με συντρίμμια drone από την «επίθεση» στην κατοικία του Πούτιν

Ο ρωσικός στρατός επανέλαβε την Τετάρτη (31/12) τους ισχυρισμούς ότι η Ουκρανία επιτέθηκε με drones κατά (εξοχικής) κατοικίας του Βλαντίμιρ Πούτιν και δημοσίευσε βίντεο που δείχνει ένα μη επανδρωμένο ιπτάμενο αντικείμενο που έχει καταρριφθεί κατά την διάρκεια της «επίθεσης», την οποία το Κίεβο αρνείται κατηγορηματικά.



Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε βίντεο που δείχνει έναν στρατιώτη με κρυμμένο το πρόσωπο δίπλα σε συντρίμμια ενός drone και έναν χάρτη που υποτίθεται ότι δείχνει την πορεία των drones κατά την διάρκεια της επίθεσης για την οποία η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο.

Η επίθεση τοποθετείται σύμφωνα Κρεμλίνο την νύχτα της Κυριακής προς την Δευτέρα. Σύμφωνα με την Μόσχα, χρησιμοποιήθηκαν 91 drones. Το Κρεμλίνο δεν παρουσίασε στοιχεία για να αποδείξει τον ισχυρισμό του. Σχεδόν τρεις ημέρες μετά, το βίντεο που παρουσιάζει τα συντρίμμια ενός drone είναι το πρώτο στοιχείο που παρουσιάζει η Μόσχα για να στοιχειοθετήσει την κατηγορία μαζί με τον χάρτη και την μαρτυρία ενός κατοίκου παρακείμενου χωριού.



👀На Росії тим часом триває зйомка серіалу про фейк "91 дрон над резиденцією Путіна"



🤡 Чергова серія від російського мінбрехні (міноборони). Автори відео стверджують, що саме цей дрон "прилітав до Путіна", але його збили. pic.twitter.com/pPoy62EHVn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 31, 2025

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας κατηγόρησε την Ρωσία ότι επιδιώκει τον εκτροχιασμό των ειρηνευτικών προσπαθειών προωθώντας «αβάσιμες» κατηγορίες περί επίθεσης κατά κατοικίας του Πούτιν. «Ο ισχυρισμός της Ρωσίας σύμφωνα με τον οποίο η Ουκρανία στόχευσε πρόσφατα κυβερνητικούς στόχους κλειδιά στην Ρωσία έχουν ως στόχο τον αντιπερισπασμό», προειδοποιεί με ανάρτησή της στο Χ.

Επίσης, και άλλοι δυτικοί ηγέτες και διπλωμάτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί για την καταγγελλόμενη επίθεση των Ουκρανών, στην κατοικία του Ρώσου προέδρου.