Οι ΣΑΕΚ Τουρισμού γίνονται Πειραματικές - Νέα εποχή για την τουριστική εκπαίδευση

Στην αναβάθμιση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης προχωρούν τα υπουργεία Τουρισμού και Παιδείας, με τη μετατροπή των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) Τουρισμού σε Πειραματικές.

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπεγράφη από την υφυπουργό Τουρισμού Άννα Καραμανλή και τον υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνο Βλάση, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός οργανωμένου δικτύου σύγχρονης τουριστικής κατάρτισης σε όλη τη χώρα.

Οι νέες Πειραματικές ΣΑΕΚ σε όλη την Ελλάδα

Στο νέο δίκτυο εντάσσονται οι ΣΑΕΚ Τουρισμού Αττικής, Θράκης, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες μαζί με την ήδη λειτουργούσα Πειραματική ΣΑΕΚ Μακεδονίας δημιουργούν ένα πανελλαδικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τουριστικό κλάδο.

Στόχος είναι οι σχολές να λειτουργούν με πιο ευέλικτα και σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες του τουρισμού και στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Έμφαση στην καινοτομία και τις ανάγκες της αγοράς

Η μετατροπή των ΣΑΕΚ σε Πειραματικές δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων ειδικοτήτων, αξιοποίησης σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και εφαρμογής διεθνών καλών πρακτικών.

Παράλληλα, ενισχύεται η συνεργασία των σχολών με τουριστικές επιχειρήσεις, επαγγελματικούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα, με στόχο οι καταρτιζόμενοι να αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα στην επαγγελματική τους πορεία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πρακτική εκπαίδευση, ώστε οι νέοι που επιλέγουν τον κλάδο του τουρισμού να έρχονται σε άμεση επαφή με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Άννα Καραμανλή: «Επενδύουμε στους ανθρώπους του ελληνικού τουρισμού»

Η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας, σημειώνοντας ότι οι Σχολές του υπουργείου Τουρισμού έχουν διαχρονικά σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική κατάρτιση νέων που επιλέγουν να εργαστούν στον κλάδο.

«Οι Σχολές του Υπουργείου Τουρισμού πρωταγωνιστούν εδώ και χρόνια στην επαγγελματική κατάρτιση και στην προετοιμασία των νέων ανθρώπων που επιλέγουν να εργαστούν στον τουρισμό, καταγράφοντας ποσοστά απορρόφησης στην αγορά εργασίας που ξεπερνούν το 90%», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η δημιουργία του πανελλαδικού δικτύου Πειραματικών ΣΑΕΚ Τουρισμού αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της καινοτομίας και της σύνδεσης της εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες του κλάδου.

«Δίνουμε στους καταρτιζόμενους ένα ακόμη ισχυρό εφόδιο, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις του κλάδου και να οικοδομήσουν με περισσότερες γνώσεις, δεξιότητες και προοπτικές το επαγγελματικό τους μέλλον», σημείωσε η υφυπουργός.