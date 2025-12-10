Οι σκέψεις για φαγητό ευθύνονται για τη λαιμαργία και όχι η πείνα, λέει μελέτη

Τα επεισόδια υπερφαγίας οφείλονται σε μια σύνθετη δραστηριότητα του εγκεφάλου που προκαλεί παρόρμηση για φαγητό. Οι επίμονες σκέψεις γύρω από το φαγητό (food noise) φαίνεται πώς είναι ο λόγος που οι περισσότερες δίαιτες αποτυγχάνουν και όχι το αίσθημα της πείνας. Ερευνητές κατέγραψαν για πρώτη φορά απευθείας την ηλεκτρική δραστηριότητα σε περιοχή περιγράφοντας ένα μοτίβο χαμηλών συχνοτήτων που μέχρι σήμερα δεν είχε αποτυπωθεί με τέτοια ακρίβεια.

Το κέντρο ανταμοιβής

Όπως αναφέρεται στη μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Nature Medicine, το κέντρο ανταμοιβής του εγκεφάλου (επικλινής πυρήνας), βρέθηκε να παράγει συγκεκριμένους ηλεκτρικούς παλμούς όταν οι συμμετέχοντες βίωναν έντονο ενδιαφέρον για το φαγητό. Όταν αυτή η συχνότητα «άναβε», συνοδευόταν από ισχυρή παρόρμηση και απώλεια ελέγχου στην κατανάλωση. Η αναγνώριση αυτού του νευρωνικού μοτίβου ενισχύει την ιδέα ότι η υπερφαγία δεν είναι απλώς ζήτημα θέλησης αλλά αποτέλεσμα απορρυθμισμένων κυκλωμάτων ανταμοιβής.

Όπως περιγράφεται στο PsyPost oι ερευνητές χρησιμοποίησαν συσκευή νευροδιέγερσης που συνήθως προορίζεται για επιληψία ή Πάρκινσον. Τα εμφυτευμένα ηλεκτρόδια κατέγραφαν συνεχώς ηλεκτρική δραστηριότητα σε δύο συμμετέχοντες, κάτι αδύνατο με συμβατικές απεικονιστικές μεθόδους. Η δυνατότητα «σήμανσης» των στιγμών έντονης παρόρμησης επέτρεψε την ακριβή αντιστοίχιση συμπτωμάτων και ηλεκτρικών δεδομένων, προσφέροντας μια νέα, εξαιρετικά λεπτομερή εικόνα της λειτουργίας του εγκεφάλου .

Η δράση της τιρζεπατίδης και η αντίδραση του εγκεφάλου

Κατά τη μελέτη ενός τρίτου ατόμου που λάμβανε το φάρμακο τιρζεπατίδη για καταστολή της όρεξης, παρατηρήθηκε ότι τους πρώτους μήνες σχεδόν εξαφανίστηκαν οι παρορμήσεις της, ενώ και οι νευρωνικές καταγραφές έδειξαν «σιωπή» στα σήματα που σχετίζονται με επεισόδια υπερφαγίας.

Κάτι άλλο που παρατήρησαν οι ερευνητές ήταν ότι περίπου πέντε μήνες αργότερα, η ίδια ασθενής ανέφερε ότι οι επίμονες σκέψεις για φαγητό επανήλθαν παρά τη συνεχιζόμενη αγωγή. Παράλληλα, το νευρωνικό μοτίβο που είχε «εξαφανιστεί» επανεμφανίστηκε. Η τέλεια αντιστοίχιση ανάμεσα στις υποκειμενικές αναφορές και τις καταγραφές υποδηλώνει ότι ο εγκέφαλος μπορεί να προσαρμόζεται στα φάρμακα, μειώνοντας την αποτελεσματικότητά τους με τον χρόνο.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι ο εγκέφαλος ίσως αναπτύσσει μια μορφή ανοχής στη νευρολογική επίδραση των φαρμάκων GLP-1/GIP. Το φάρμακο αρχικά να ηρεμεί τον εγκέφαλο, όμως με την πάροδο των μηνών ο εγκέφαλος φαίνεται να επαναφέρει τη δραστηριότητα που σχετίζεται με τις παρορμήσεις. Αυτό μπορεί να εξηγεί γιατί αρκετοί ασθενείς σταματούν να βλέπουν επιπλέον απώλεια βάρους ή ξαναβιώνουν υπερφαγία.

Η μελέτη του παραπάνω περιστατικού έχει ιδιαίτερη σημασία, όμως δεν παύει να αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Επομένως, οι ειδικοί τονίζουν, δεν μπορεί να γενικευθεί για όλους τους ανθρώπους με παχυσαρκία. Ωστόσο, αποτελεί το πρώτο άμεσο νευρολογικό αποτύπωμα της δράσης τέτοιων φαρμάκων και ανοίγει δρόμο για στοχευμένες θεραπείες με βάση πραγματικά εγκεφαλικά δεδομένα.

Προοπτικές για «έξυπνες» θεραπείες

Η προσέγγιση αυτή δείχνει πως στο μέλλον μπορεί να υπάρξει συνδυασμός φαρμάκων και νευροδιέγερσης. Αν ένα σκεύασμα πάψει να καταπραΰνει τα σήματα επιθυμίας, μια συσκευή θα μπορούσε να ενεργοποιείται αυτόματα και να τα περιορίζει. Η χαρτογράφηση αυτών των δραστηριοτήτων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για εξατομικευμένη αντιμετώπιση διαταραχών πρόσληψης τροφής.