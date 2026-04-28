Οι σκιές πίσω από τις ροές: «αόρατες» βάρκες μεταναστών στα μάτια της Λιβυκής ακτοφυλακής

Ο Στίβεν τον Ιούνιο θα κλείσει τα 17. Γεννήθηκε σε ένα χωριό του νότιου Σουδάν. Η μητέρα του σκοτώθηκε και πριν μερικούς μήνες αποφάσισαν με τον 13χρονο αδερφό του να εγκαταλείψουν τη χώρα του που βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης σύρραξης, με σοβαρή ανθρωπιστική και οικονομική κρίση. Από το βόρειο Σουδάν Βρέθηκαν στη Λιβύη όπου για να μπορέσουν να επιβιώσουν δούλευαν από δω και από ‘κει, ακόμα και σε βαριές χειρωνακτικές εργασίες. Κατέληξαν σε μία φυλακή επειδή, όπως υποστηρίζει, τους έπιασαν να κυκλοφορούν σε ώρα που είχε επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας για θρησκευτικούς λόγους. Κάποια στιγμή τον προσέγγισε πρόσωπο που, κατά τον Ντέιβιντ, είχε διασυνδέσεις με την κυβέρνηση, είπε.

