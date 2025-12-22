Οι σκληροί νεοδημοκράτες των μπλόκων και η υπερφυσική δύναμη του ΚΚΕ

Σκούρα τα πράγματα για τους νεοδημοκράτες βουλευτές που θέλουν τις Άγιες ημέρες να πάνε στις περιφέρειές τους.

Και καλά αυτοί θα φτάσουν, για τους υπόλοιπους το χέρι μου στη φωτιά δε το βάζω γιατί τελικά αποδείχθηκε ότι το ΚΚΕ έχει υπερφυσική δύναμη.

Αν κρίνουμε δηλαδή από το κουμάντο που κάνει στα μπλόκα, εννοώ, ένα κόμμα που στις προηγούμενες εκλογές πήρε κάτι λίγο πάνω από 7% και στους αγρότες, 8%. Και τώρα ανοιγοκλείνει δρόμους και διόδια. Πραγματικά εντυπωσιακό.

Το πρόβλημα όμως για τη ΝΔ είναι πως εκεί στα μπλόκα υπάρχουν και εκατοντάδες δεξιοί, με κομματική ταυτότητα, που εν τέλει αποδεικνύονται ιδιαίτερα σκληροί και δεν ακούνε κουβέντα από κανέναν Χατζηδάκη και κανέναν Τσιάρα.

Ας μην ξεχνάμε ότι η ΝΔ έχει μπροστά της Συνέδριο, κάπου εκεί, στην Άνοιξη του 2026.