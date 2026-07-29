Οι σκύλοι φαίνεται να μειώνουν τα συμπτώματα του μετατραυματικού στρες

Νέα μελέτη δείχνει ότι οι ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική υποστήριξη σε βετεράνους που ζουν με διαταραχή μετατραυματικού στρες, μειώνοντας τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων τους. Οι σκύλοι φαίνεται ότι μπορούν να βοηθήσουν άτομα με διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD), προσφέροντας ανακούφιση από ορισμένα από τα πιο έντονα συμπτώματα της πάθησης. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JAMA Network Open.

Στη μελέτη συμμετείχαν 156 βετεράνοι που υπηρέτησαν μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Οι 81 απέκτησαν σκύλο υπηρεσίας μέσω του οργανισμού K9s For Warriors, ενώ οι υπόλοιποι 75 παρέμειναν σε λίστα αναμονής κατά τη διάρκεια της τρίμηνης έρευνας. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν άνδρες και η μέση ηλικία τους ήταν τα 38 έτη.

Δες πώς πραγματοποιήθηκε η έρευνα και ποια συμπτώματα φάνηκε να βελτιώνονται περισσότερο με τη βοήθεια των σκύλων υπηρεσίας.