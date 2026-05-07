Οι συλληφθέντες για τη δολοφονία Μοσχούρη σχεδίαζαν να εκτελέσουν βαρυποινίτη της Greek Mafia

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι, μετά τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων από το ελληνικό FBI.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, πρόκειται για έναν Έλληνα έγκλειστο ήδη στις φυλακές, δύο ελληνοποιημένους Αλβανούς και έναν ακόμα Έλληνα, ενώ δύο ακόμη άτομα, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν χθες από αστυνομικούς του ΥΔΕΖΙ/ΔΑΟΕ, τρεις άνδρες, ελληνικής υπηκοότητας, ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που συμμετείχαν:

σε ανθρωποκτονία 52χρονου που τελέστηκε στο Χαλάνδρι τον Απρίλιο του 2025

σε έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία τον Αύγουστο του 2024 και

σε πράξη παραβίασης προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024.

Σημειώνεται πως ο Έλληνας που κρατείται ήδη σε φυλακές είχε κατηγορηθεί για απαγωγή νεαρού και είχε συλληφθεί από τη Δίωξη Εκβιαστών.

Σχεδίαζαν τη δολοφονία βαρυποινίτη όταν θα έπαιρνε άδεια από τη φυλακή

Σύμφωνα με πηγές από την ΕΛΑΣ, η συγκεκριμένη ομάδα σκόπευε το αμέσως επόμενο διάστημα να εκτελέσει πασίγνωστο βαρυποινίτη που εμπλέκεται στην Greek Mafia. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι είχαν βάλει κάμερες και παρακολουθούσαν τη δικηγόρο του γιατί σχεδίαζαν να τον δολοφονήσουν όταν θα έπαιρνε άδεια από τη φυλακή.

Πώς εκτέλεσαν τον Γιώργο Μοσχούρη

Οι δράστες φαίνεται πως είχαν στήσει «καρτέρι θανάτου» στον Γιώργο Μοσχούρη, τον οποίο «γάζωσαν» με καλάσνικοφ, μόλις βγήκε από ιατρικό κέντρο επί της οδού Παλαιολόγου, στο Χαλάνδρι.

Λίγο αργότερα, στο Πάτημα Χαλανδρίου βρέθηκε καμένο όχημα, το οποίο οι Αρχές θεωρούν πως πρόκειται για το αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν οι εκτελεστές.

Το αμάξι των εκτελεστών, το οποίο έκαψαν στο Χαλάνδρι.

Όσον αφορά το θύμα της δολοφονίας στο Χαλάνδρι, ο Γιώργος Μοσχούρης, γνωστός ως και «θαμνάκιας», είχε απασχολήσει αρκετές φορές τις Αρχές μεταξύ άλλων για λαθρεμπόριο καυσίμων, προστασία και εκβιασμούς.

Μάλιστα, το 2020 είχε γίνει ξανά απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του. Η δράση του όμως μετά την πρόσφατη αποφυλάκισή του φαίνεται πως έφερε και την άγρια εκτέλεσή του.