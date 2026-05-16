Οι συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Europe Gulf Forum στο Costa Navarino

Σειρά επαφών με έντονο γεωπολιτικό και οικονομικό ενδιαφέρον είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο του Europe Gulf Forum, που πραγματοποιείται στο Costa Navarino, συναντώντας τη Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίνα Γκεορκίεβα, τον Πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι.

Στη συνάντηση με την επικεφαλής του ΔΝΤ βρέθηκαν στο επίκεντρο οι επιπτώσεις της κρίσης στον Κόλπο για την παγκόσμια οικονομία και τον ενεργειακό εφοδιασμό, καθώς και οι δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιορίσει τις συνέπειες για πολίτες και επιχειρήσεις. Η Κριστίνα Γκεορκίεβα συνεχάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη δυναμική πορεία της ελληνικής οικονομίας και την πρόοδο που έχει καταγραφεί στο μεταρρυθμιστικό πεδίο τα τελευταία χρόνια.

Κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Φινλανδίας, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με τις χώρες της περιοχής, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών του Κόλπου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη θαλάσσια ασφάλεια κατά τη συνάντηση με τον Ντέιβιντ Λάμι, με αντικείμενο την ανάγκη διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και αποφυγής κινήσεων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν περιορισμούς στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, ως ισχυρή ναυτιλιακή δύναμη, συμμετέχει τόσο στην ευρωπαϊκή αποστολή ASPIDES όσο και στην πολυεθνική πρωτοβουλία υπό την ηγεσία Βρετανίας και Γαλλίας για τη μεταπολεμική ασφάλεια στην περιοχή.