«Φύγε κρύψου»: Η «μάπα βενζίνη» και ο πανικός των μελών του κυκλώματος με τα καύσιμα- Διάλογοι φωτιά

Κεντρικό θέμα στην επικαιρότητα είναι η υπόθεση με την εγκληματική οργάνωση που «έσπρωχνε» νοθευμένα καύσιμα στην αγορά, με το Flash.gr να σας παρουσιάζει τις συνομιλίες που «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος.

Σημειώνεται πως η Αστυνομία έχει προχωρήσει ήδη σε 22 συλλήψεις, για την εγκληματική οργάνωση που φαίνεται να δρούσε από τις αρχές του 2025.

Στη διάρκεια των ερευνών των Αρχών, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων περίπου 790.000 ευρώ, 154.037 λίτρα ναυτικού πετρελαίου, 88760 λίτρα ελαίου, 3500 λίτρα πετρελαίου κίνησης, λογισμικά σε πρατήρια βενζίνης που παρέμβαιναν στο σύστημα εισροών εκροών κ.α.

Παράλληλα σφραγίστηκαν 8 πρατήρια υγρών καυσίμων, ενώ από τον Ιανουάριο του 2025 έως και τον Αύγουστο, φέρονται να διακινήθηκαν παράνομα, 1.340.354,05 λίτρα βενζίνης και 212.213,40 λίτρα διαλύτη.

ΕΛΑΣ

Οι διάλογοι «φωτιά»

Συναγερμός, πανικός και προσπάθειες φυγάδευσης. Αυτές οι λέξεις περιγράφουν με τον πιο γλαφυρό τρόπο την κατάσταση που επικρατούσε μεταξύ των μελών ενός κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων, μετά από μία αιφνιδιαστική επιχείρηση των Αρχών.

Το flash.gr αποκαλύπτει αποκλειστικούς διαλόγους που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, στους οποίους τα μέλη του κυκλώματος, με τον κώδικα των οργανωμένων εγκληματιών, προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάρρευση της παράνομης επιχείρησής τους.

Α Ομιλητής: Κυρά Ελένη μου, πάρε λίγο στο VIBER σε παρακαλώ, κάτσε, άστο, άστο έρχομαι εγώ εκεί, μην αγχώνεσαι, έρχομαι εγώ...

Β Ομιλητής: Ρε φίλε

Α Ομιλητής: Έχει έρθει κανείς;

Β Ομιλητής: Της είπα της αλληνής να μαζέψει ό,τι πρέπει και τα ‘βαλε στο αυτοκίνητο και έφυγε.

Α Ομιλητής: Τι;

Β Ομιλητής: Η γ...μένη...

Α Ομιλητής: Τι έκανε;.

Β Ομιλητής: Έχει κάτι πινακίδες κάτω στο γκαράζ, πες μου ψύχραιμα, ηρέμησε, τι έχει γίνει;

Α Ομιλητής: Είπα στην άλλη να με βοηθήσει να μαζέψουμε τα χαρτιά να καθαρίσουμε...

Β Ομιλητής: Ναι

Α Ομιλητής: Πήρε τα δικά της, βγήκε στο αυτοκίνητο, το καβάλησε κι έφυγε

Β Ομιλητής: Γιατί; Σε παράτησε;

Α Ομιλητής: Ναι

Β Ομιλητής: Διωχ’ τη, την παλιοπ...α. Η πουτ..., η καρ.... Διώχτη, άκουσέ με προσεχτικά, μείνε ψύχραιμη και άνοιξέ μου το γκαράζ κάτω, έρχομαι να πάρω αμάξια, να φύγω, θα σε πε- μη με, άνοιξέ μου μόνο το γκαράζ, ψύχραιμη, μην αγχώνεσαι, δεν έρχονται γι΄ αυτό, για άλλα έρχονται.

Α Ομιλητής: Έλα γεια

Β Ομιλητής: Ηρέμησε εσύ, ηρέμησε, κάνε ό,τι είναι να κάνεις, ήρεμη έλα...

Α Ομιλητής: Γεια.



«Φύγε κρύψου» - «Και πού να πάω;» - «Πού να ξέρω;»

Α Ομιλητής: Έλα Κυριάκο

Β Ομιλητής: Δώρα μου, σου είπε η κυρά Ελένη να την βοηθήσεις και την παράτησες κι έφυγες;

Α Ομιλητής: Παιδί μου τι να βοηθήσω, σήκω και φύγε, μάζεψέ τα όλα φύγε τώρα, μου λέει...

Β Ομιλητής: Για κλείσε... Και κλείσε τη.

Α Ομιλητής: Μου ‘χεις ζαλίσει τα αρχ...α ρε Σταύρο, πες μου...

Β Ομιλητής: Πού είσαι ρε μαλ...;

Α Ομιλητής: Φύγε, μην με περιμένεις εμένα, φύγε, κάνε ό,τι θες, κρύψου

Β Ομιλητής: Και πού να πάω;

Α Ομιλητής: Πού να ξέρω;

«Και αν φέρουν εισαγγελέα πάλι; Ποιος θα πάει μέσα; Εσύ;»

Α Ομιλητής: Έλα

Β Ομιλητής: Μόνη είσαι;

Α Ομιλητής: Ναι

Β Ομιλητής: Σου ‘ρχονται να ξέρεις (ακατάληπτο περιεχόμενο)

Α Ομιλητής: Ναι και που μου ‘ρχονται μου ‘πε ο άλλος να μην ανοίξω

Β Ομιλητής: Ε;

Α Ομιλητής: Μου ‘πανε να μην ανοίξω

Β Ομιλητής: Εντάξει

Α Ομιλητής: Τις ίδιες μ@λ@κίες πάλι...

Β Ομιλητής: Να μην πας διακοπές εσύ, ακούς; Μην αγχώνεσαι, σου ‘πε ο Θωμάς να μην ανοίξεις;

Α Ομιλητής: Ο Μάνος

Β Ομιλητής: Αστο... μην ανοίξεις, κάτσε εκεί... Τι σε πειράζει;

Α Ομιλητής: Τι να κάτσω; Και αν φέρουν εισαγγελέα πάλι και με πετύχουνε μέσα; Ποιος θα πάει μέσα; Εσύ;

Β Ομιλητής: Τώρα προσπάθησε, σώστο να δούμε, άντε, έλα πρόσεχε, θα σε φτιάξουμε άντε, άντε... Φιλιά ό,τι είναι, πάρε με... Γεια

Α Ομιλητής: Έλα γεια

«Έχουμε κάποια μπερδέματα...»

Α Ομιλητής: Γεια σου μαστοράρα μου

Β Ομιλητής: Έλα τι κάνεις;

Α Ομιλητής: Καλά, έτοιμο το AUDI;

Β Ομιλητής: Το AUDI τελειώνει, σε κάνα μισάωρο βάζουμε τα συνεμπλόκ...

Α Ομιλητής: Ακούς; Κάτσε να σου πω κάτι, στο λέω μεταξύ μας μη πεις ούτε τίποτα στο Θωμά

Β Ομιλητής: Ναι

Α Ομιλητής: Έχουμε κάποια μπλεξίματα τώρα εμείς πάνω, εγώ απλά σου λέω άμα τον ψάξεις, κατάλαβες δεν θα τον βρεις γιατί

Β Ομιλητής: Ναι ναι δε θα τον ψάξω ναι

Α Ομιλητής: Τα ‘χούμε εμείς τα κινητά παράδειγμα σου λέω εντάξει

Β Ομιλητής: Α, οκ...

Α Ομιλητής: Για πες, να ξέρεις έχουμε κάποια θέματα πάνω γ...σε τα, μακάρι να ‘ναι όλα καλά, για πες, εγώ είμαι κρυμμένος σκέψου μακριά

Β Ομιλητής: Κατάλαβα

Α Ομιλητής: Κάτω Δημοκρατίας είμαι εγώ, ε πες μου

Β Ομιλητής: Ε, τίποτα... Αυτό για την τρόμπα ήθελα να ενημερώσω τον Θωμά μωρέ για το Q5, οπότε το φτιάχνω, ο άλλος πού είναι ο τέτοιος;

Α Ομιλητής: Μαζί όλοι τώρα αυτοί είναι, εγώ δεν μπορώ να πάω γ...σε τα

Β Ομιλητής: Μαζί, από πότε έγινε αυτό; Από χθες;

Α Ομιλητής: Όχι σήμερα το πρωί, έχουμε κάποια μπερδέματα απ’ το πρωί

Β Ομιλητής: Κατάλαβα, εντάξει

Α Ομιλητής: Εντάξει ρε αδερφέ

Β Ομιλητής: Εντάξει ρε

Α Ομιλητής: Λοιπόν, έλα, ό,τι είναι πάρε με ό,τι, μη φοβάσαι όλα καλά έλα ευχαριστώ έλα γεια γεια

Β Ομιλητής: Εντάξει εντάξει έλα γεια γεια γεια.

Η «μάπα βενζίνη» και ο «πανικός»

Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες είναι αποκαλυπτικές. Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούν κωδικοποιημένες φράσεις, όπως «μάπα βενζίνη» και «μάπα πετρέλαιο», για να περιγράψουν τα νοθευμένα καύσιμα. Σε έναν από τους διαλόγους, ένας πελάτης διαμαρτύρεται έντονα για «μάπα πετρέλαιο», το οποίο του προκάλεσε πρόβλημα στον καυστήρα του.

Α Ομιλητής: Μου είπε άμα κάνατε, άμα κάναμε χθες καθόλου μάπα βενζίνη και του λέω όχι του λέω γιατί…

Επίσης, ο πανικός των μελών φαίνεται σε πολλές από τις συνομιλίες, με τις οδηγίες για απόκρυψη και φυγάδευση να είναι συνεχείς.

Α Ομιλητής: Έλα μαζέψου φύγε. Μην περιμένεις τίποτα, φύγε.

Β Ομιλητής: Να το πετάξω;

Α Ομιλητής: Να τα πετάξεις όλα!

ΕΛΑΣ

Το «πέσιμο από τους μπάτσους» και η ειρωνεία

Σε έναν διάλογο, ο «Κυριάκος» φαίνεται να έχει έντονες συνομιλίες με μία «Δώρα» και μία «Κυρά Ελένη», τις οποίες προτρέπει να φύγουν άμεσα, καθώς «του την έχουν πέσει» 15 αστυνομικοί.

Α Ομιλητής: Έλα φύγε! Φύγε!

Β Ομιλητής: Πάω τώρα.

Α Ομιλητής: Φύγε άμα δεν θέλεις να σε πιάσουνε!

Β Ομιλητής: Σταμάτα να το λες αυτό.

Α Ομιλητής: Φύγε! Μας την πέσανε 15 μπάτσοι!

Β Ομιλητής: Τι λες βρε Κυριάκο...

Α Ομιλητής: Έλα βγάλε εισιτήριο, τρέχα!

Β Ομιλητής: Πού να πάω;

Α Ομιλητής: Πας να βρεις το Θωμά! Έχει βγει το όνομά σου.

Ο ένας εκ των συνομιλητών αναφέρει ότι οι Αρχές κατάσχεσαν πέντε με έξι αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένου ενός βυτίου, ενός παλιού BMW M5 και ενός Yaris. Η ειρωνεία φτάνει στο ζενίθ όταν ένας από τους συνομιλητές αναφέρει:

Α Ομιλητής: Ένα γύφτικο YARIS, πήρανε πήρανε πέντε έξι αμάξια πήρανε, πέντε έξι οχήματα

Β Ομιλητής: Και που τα πάνε;

Α Ομιλητής: Που να ξέρω εγώ, ούτε που, πάνε να τα βάλουνε στον ….. εκεί να τα βλέπει

Β Ομιλητής: Μάλιστα

Α Ομιλητής: FBI είναι τελικά, FBI ήταν

Β Ομιλητής: Θα μάθουμε πιο μετά, έλα να σου πω

Α Ομιλητής: Ναι

Β Ομιλητής: Για άλλο θέμα δεν σου είπανε τίποτα;

Α Ομιλητής: Τίποτα τίποτα τίποτα, κάποιος έχει καταγγελία μου είπανε, τώρα στο τέλος τα παιδιά που ήταν ψιλοήρεμα, αυτό

Β Ομιλητής: Ήτανε τόσα πολλά άτομα;

Α Ομιλητής: Ήτανε ναι και πήγαν και στην μάντρα μαζί του κουμπάρου μου άλλα τόσα, τριάντα (30) άτομα σύνολο, τέσσερα (4) Ι.Χ. σε μένα και τέσσερα (4) Ι.Χ. εκεί την πέσανε.

ΕΛΑΣ

Το τέλος του «παιχνιδιού»

Το «παιχνίδι» φαίνεται να τελειώνει για τα μέλη του κυκλώματος. Η κατάσχεση των οχημάτων τους και η ειρωνική αναφορά στο FBI δείχνουν ότι η κατάσταση είναι σοβαρή. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος.

Α Ομιλητής: Θωμά τι γίνεται;

Β Ομιλητής: Τι να γίνεται; Τέλος.

Α Ομιλητής: Τέλος; Τι λέτε ρε παιδιά;

Β Ομιλητής: Ναι, ντου τούς κάνανε για παραποιημένα αυτοκίνητα!

Α Ομιλητής: Δηλαδή τι κάνανε;

Β Ομιλητής: Αστυνομικοί, ντου, 15 άτομα. Τους είπαν κάποιος έχει κάνει καταγγελία... τους λέει.

Α Ομιλητής: Και τι έγινε;

Β Ομιλητής: Τίποτα. Φύγανε τα μ...ιά!

Α Ομιλητής: Πήραν τα αυτοκίνητα;

Β Ομιλητής: Πέντε-έξι αυτοκίνητα πήραν.