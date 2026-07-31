Οι «σύντροφοι» ενώθηκαν - Κοινή ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ, νυν και πρώην της Νέας Αριστεράς για τα Προσφυγικά

Τα «Προσφυγικά»… ένωσαν ξανά τους πάλαι ποτέ συντρόφους στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, οι οποία κατέθεσαν από κοινού σχετική ερώτηση στους υπουργούς Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αλλά και Εσωτερικών.

Την ερώτηση συνυπογράφουν οι βουλευτές που παραμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ (πλην Νίνας Κασιμάτη) όπως και οι ανεξάρτητοι βουλευτές που ίδρυσαν την ΚΟ της Νέας Αριστεράς και είτε αποχώρησαν είτε παραμένουν στο κόμμα και ειδικότερα οι Ευκλείδης Τσακαλώτος, Ρένα Δούρου, Γιάννης Αμανατίδης, Έλενα Ακρίτα, Θεοδώρα Ακριώτου, Σία Αναγνωστοπούλου, Χρήστος Γιαννούλης, Θεόδωρος Δρίτσας, Νάσος Ηλιόπουλος, Γιάννης Καριπίδης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Γιώργος Παπαηλιού, Νίκος Παππάς, Πέτη Πέρκα, Παύλος Πολάκης, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Μερόπη Τζούφη, Θεανώ Φωτίου και Αλέξης Χαρίτσης.

Οι παραπάνω κάνουν λόγο για πιθανές παραβιάσεις της νομιμότητας, διαρροή προσωπικών δεδομένων, έλλειψη διαφάνειας στα ευρωπαϊκά κονδύλια και αμφισβητήσιμες διαδικασίες διαβούλευσης από την Περιφέρεια Αττικής για την Κοινότητα των Προσφυγικών Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Οι βουλευτές ρωτούν τη Δόμνα Μιχαηλίδου εάν προτίθεται να παρέμβει για την ακύρωση της διαδικασίας καταγραφής και την οριστική διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που συνελέγησαν μέσω της περιφερειακής πλατφόρμας έως τις 19 Ιουλίου 2026, «δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή διεξήχθη εν απουσία των κατευθυντήριων οδηγιών και των κριτηρίων της ΚΥΑ που προβλέπονται από τον Νόμο 5006/2022».

«Πώς δικαιολογεί ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τις δηλώσεις της Περιφέρειας Αττικής περί δήθεν εξασφαλισμένων ευρωπαϊκών κονδυλίων, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαψεύσει επίσημα και κατηγορηματικά την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης; Σε διαφορετική περίπτωση, από ποια ακριβώς κονδύλια προτίθεται να χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Αττικής το εν λόγω έργο στα «Προσφυγικά»;», ρωτούν ακόμη οι βουλευτές.

Την ίδια στιγμή, ζητούν να πληροφορηθούν εάν ο Θεόδωρος Λιβάνιος προτίθεται «να κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας κατά της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με την παροχή μη τεκμηριωμένων πληροφοριών στο κοινό για τη χρηματοδότηση του έργου, και τις πιθανές παραβιάσεις του GDPR κατά τη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην πλατφόρμα, καθώς και κατά του Περιφερειάρχη Αττικής για τις ευθύνες του στην καταγεγραμμένη δημόσια διαρροή προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια θεσμικής συνεδρίασης».