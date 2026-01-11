Οι ταινίες που θα συζητηθούν το 2026 – Οι μεγάλες κινηματογραφικές προσδοκίες της χρονιάς

Το 2026 προδιαγράφεται ως μια χρονιά με ισχυρό κινηματογραφικό αποτύπωμα. Από φιλόδοξες μεταφορές κλασικών μυθιστορημάτων έως εντυπωσιακές παραγωγές επιστημονικής φαντασίας και animated περιπέτειες, οι κινηματογραφικές αίθουσες ετοιμάζονται για μια σεζόν γεμάτη εικόνα, ένταση και συναίσθημα.



Στην Ελλάδα και διεθνώς, οι σινεφίλ θα δουν νέες αναγνώσεις αγαπημένων ιστοριών αλλά και πρωτότυπα πρότζεκτ που φέρουν την υπογραφή μερικών από τους πιο τολμηρούς δημιουργούς της σύγχρονης σκηνής. Οι κριτικοί του BBC ξεχώρισαν τις ταινίες που αναμένεται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μέσα στη χρονιά — παραγωγές που, αν μη τι άλλο, δεν περνούν απαρατήρητες.

