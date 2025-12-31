Οι τελευταίες αγορές πριν το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι - Αναλυτικά τιμές για όλα τα προϊόντα

Η Βαρβάκειος Αγορά, εκεί όπου χτυπά η καρδιά των γιορτινών τραπεζιών, πλημμύρισε από κόσμο και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου με τους καταναλωτές που θέλησαν να κάνουν τις αγορές της τελευταίας στιγμής για το τραπέζι του ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς.

Από νωρίς το πρωί, οι καταναλωτές βρέθηκαν στη Βαρβάκειο, προκειμένου να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι. Η κίνηση ήταν αυξημένη, όπως όλες τις προηγούμενες ημέρες, με πολύ κόσμο να προτιμά να κάνει από εκεί τα ψώνια του, εκμεταλλευόμενος και τις χαμηλές τιμές.

Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Την τιμητική του είχε για ακόμη μία φορά το αρνί και το κατσίκι, που είναι το κρέας που παραδοσιακά προμηθεύονται την τελευταία στιγμή οι καταναλωτές.

Οι τιμές για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι κυμάνθηκαν στα επίπεδα των Χριστουγέννων. Έτσι, στη Βαρβάκειο, μπορεί κανείς να βρει:

Αρνί και κατσίκι από 10-13 ευρώ το κιλό

Μοσχαρίσιο κρέας με κόκκαλο από 9-11 ευρώ το κιλό

Μοσχαρίσιο κρέας χωρίς κόκκαλο από 12-14 ευρώ

Χοιρινό από 5-6 ευρώ το κιλό

Γαλοπούλα από 9-10 ευρώ το κιλό

Κοτόπουλο από 3-3,5 ευρώ το κιλό

«Αύξηση 30-35%»

Στη Βαρβάκειο επικρατεί ικανοποίηση πάντως για την αγοραστική κίνηση την εορταστική περίοδο. Όπως είπε ο πρόεδρος του Σωματείου Κρεοπωλών Βαρβακείου Αγοράς, Ανδρέας Νιώτης στο Action 24, η φετινή εικόνα χαρακτηρίζεται αισθητά βελτιωμένη, καθώς η κίνηση είναι αυξημένη κατά περίπου 30-35% σε σύγκριση με άλλες χρονιές.

Γιάννης Κέμμος/flash.gr

«Ήδη τις 10-15 ημέρες πριν τις γιορτές υπήρχε αρκετή κίνηση στη Βαρβάκειο. Οι τιμές ήταν χαμηλές και ήρθε αρκετός κόσμος. Παραδόξως, είμαστε γύρω στο 30-35% πάνω σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ήταν μια καλή χρονιά για τη Βαρβάκειο. Οι καταναλωτές βρήκαν χαμηλές τιμές και ήρθαν», σημείωσε.

Η κίνηση στην Ερμού

Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Στην Ερμού αντίθετα, η κίνηση ήταν υποτονική σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, καθώς οι καταναλωτές προφανώς είχαν φροντίσει να κάνουν τα ψώνια τους για τα δώρα των εορτών το προηγούμενο διάστημα και δεν άφησαν αυτή τη «γλυκιά υποχρέωση» για την τελευταία στιγμή.

Οι περισσότεροι που επισκέφθηκαν τον πιο εμπορικό δρόμο της Αθήνας είχαν ήδη κάνει τα ψώνια τους και απλά θέλησαν να κάνουν τη βόλτα τους και να πάρουν μια πρωτοχρονιάτικη γεύση της πόλης.