Κρήτη: Οι τελευταίες κινήσεις του 39χρονου αυτόχειρα–Καρέ-καρέ η πορεία του μετά το φόνο της Ελευθερίας

Αποκαλυπτικά πλάνα από κάμερες ασφαλείας ρίχνουν φως στο χρονικό της τραγωδίας που συγκλονίζει την Κρήτη. Στο βίντεο που εξασφάλισε το FLASH, καταγράφεται ο 39χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας σε εξωτερικό χώρο, λίγη ώρα αφότου φέρεται να διέπραξε το στυγερό έγκλημα κατά της 27χρονης Ελευθερίας.

Η ψυχρή ηρεμία μπροστά στον φακό

Στα πλάνα, ο 39χρονος εμφανίζεται να κινείται με μια ακατανόητη ψυχραιμία. Φορώντας σκουρόχρωμα ρούχα, περπατά στον δρόμο δίπλα από σταθμευμένα οχήματα, ενώ σε αρκετά σημεία φαίνεται να χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο.

Η εικόνα του δεν προδίδει σε πρώτη φάση την ταραχή ενός ανθρώπου που μόλις έχει διαπράξει μια δολοφονία, γεγονός που σοκάρει τους αναλυτές της υπόθεσης. Οι κινήσεις του είναι σταθερές. Σταματά για λίγο, κοιτάζει τη συσκευή του και συνεχίζει την πορεία του, περνώντας μπροστά από ανυποψίαστους πολίτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Το τηλεφώνημα και η διαδρομή προς το τέλος

Ιδιαίτερη σημασία δίνουν οι αρχές στο γεγονός ότι ο δράστης φαίνεται να μιλά στο τηλέφωνο ή να στέλνει μηνύματα καθ' όλη τη διάρκεια της καταγεγραμμένης διαδρομής του.

Η ανάλυση των κλήσεων αναμένεται να δείξει με ποιους επικοινώνησε εκείνα τα κρίσιμα λεπτά, πριν ο ίδιος αποφασίσει να βάλει τέλος στη ζωή του, κλείνοντας με τον πιο τραγικό τρόπο τον κύκλο του αίματος.Στο βίντεο διακρίνεται να περιφέρεται γύρω από ένα γαλάζιο αυτοκίνητο και να κατευθύνεται προς την άκρη του οδοστρώματος, ενώ η κίνηση των οχημάτων στον κεντρικό δρόμο συνεχίζεται κανονικά.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν η άτυχη Ελευθερία βρέθηκε νεκρή, με τις υποψίες να στρέφονται αμέσως στον 39χρονο, με τον οποίο φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές. Η αστυνομία, συλλέγοντας υλικό από τις κάμερες της περιοχής, κατάφερε να χαρτογραφήσει τη διαδρομή του.

Η «ψυχρή» του συμπεριφορά στο βίντεο, τη στιγμή που η 27χρονη κείτονταν ήδη νεκρή, ενισχύει το προφίλ ενός δράστη που είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών του, πριν η ενοχή ή ο φόβος των συνεπειών τον οδηγήσουν στην αυτοχειρία. Το υλικό αυτό αποτελεί πλέον βασικό κομμάτι της δικογραφίας, καθώς αποτυπώνει τις τελευταίες στιγμές ενός ανθρώπου που σκόρπισε τον θάνατο και τον θρήνο σε μια ολόκληρη κοινωνία.