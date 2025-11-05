Οι τέσσερις λέξεις του Μαμντάνι που «άνοιξαν» τον πόλεμο με τον Τραμπ - Το μήνυμα για τη Νέα Υόρκη

Ο Ζόραν Μαμντάνι, ο 34χρονος προοδευτικός πολιτικός που εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης, δήλωσε μετά τη νίκη του ότι η πόλη «μπορεί να δώσει το παράδειγμα σε μια χώρα απογοητευμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ για το πώς μπορεί να τον αντιμετωπίσει».

Ο Μαμντάνι, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου και θα είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ, ανέφερε στην επινίκια ομιλία του πως «η ελπίδα υπερίσχυσε του φόβου» και ότι σε μια περίοδο πολιτικής πόλωσης «η Νέα Υόρκη μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς».

«Αν κάποιος μπορεί να δείξει σε ένα έθνος, προδομένο από τον Ντόναλντ Τραμπ, πώς να τον νικήσει, αυτή είναι η πόλη που τον γέννησε», δήλωσε, προσθέτοντας με προκλητικό τόνο: «Κύριε Τραμπ, ξέρω ότι παρακολουθείτε. Έχω τέσσερις λέξεις για εσάς: ανεβάστε την ένταση».

Στα social media, ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε λιτά: «…AND SO IT BEGINS!».

«Η Νέα Υόρκη θα παραμείνει πόλη μεταναστών»

Στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ο Μαμντάνι είχε δεχθεί σφοδρή κριτική από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε τον αντίπαλό του, Άντριου Κουόμο. Ο ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση επικράτησης του Μαμντάνι θα επανεξετάσει τη χρηματοδότηση της πόλης, κάνοντας λόγο για «ριζοσπαστικές πολιτικές».

Ο νέος δήμαρχος απάντησε πως η Νέα Υόρκη «θα παραμείνει πόλη μεταναστών» και ότι η νέα δημοτική αρχή θα προωθήσει πολιτικές ένταξης και κοινωνικής συνοχής. Υπογράμμισε επίσης ότι η δημαρχία του θα σταθεί απέναντι σε κάθε μορφή αντισημιτισμού, δηλώνοντας πως «οι κοινότητες της πόλης πρέπει να συμβιώνουν με αλληλοσεβασμό».

Mamdani: "New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant." pic.twitter.com/QF3up3c4k0 — Aaron Rupar (@atrupar) November 5, 2025

Σχετικά με τις ανησυχίες για τη στάση του απέναντι στην Αστυνομία, ο Μαμντάνι ξεκαθάρισε ότι θα συνεργαστεί με τις δυνάμεις ασφαλείας που «εργάζονται για τη μείωση της εγκληματικότητας», ενώ παράλληλα θα δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση θεμάτων ψυχικής υγείας και στην ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών.

Στο επίκεντρο του προγράμματός του βρίσκονται:

Έλεγχος και σταθεροποίηση των ενοικίων

Δωρεάν μετακινήσεις με τα λεωφορεία

Ενίσχυση των δημοτικών παιδικών σταθμών

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι προτάσεις αυτές «αποτελούν εντολή για μια πιο προσιτή και λειτουργική πόλη», τονίζοντας πως στόχος του είναι «η Νέα Υόρκη να παραμείνει κατοικήσιμη για όλους και όχι μόνο για τους οικονομικά προνομιούχους».