Ο αντίκτυπος της σύγκρουσης στο Ιράν έχει αναδείξει την ευθραυστότητα των παγκόσμιων αγορών ενέργειας και εμπορευμάτων. Ο Ιρανικός στρατός έχει ουσιαστικά κλείσει τα στενά του Ορμούζ, ένα κρίσιμο σημείο διέλευσης πετρελαίου, επιτιθέμενος σε περισσότερα από δώδεκα πλοία που προσπάθησαν να περάσουν από αυτήν τη στρατηγική θαλάσσια οδό το τελευταίο διάστημα.

Τα στενά του Ορμούζ αποτελούν το πιο κρίσιμο σημείο διέλευσης ενέργειας στον κόσμο. Συνδέοντας τον Περσικό Κόλπο με την Αραβική Θάλασσα, διακινεί περίπου το 39% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου αργού πετρελαίου και το 19% του φυσικού αερίου. Σε αντίθεση με τα περισσότερα εμπορικά chokepoints, δεν υπάρχει βιώσιμη εναλλακτική για τις χώρες του Κόλπου ώστε να εξάγουν την ενέργειά τους, αναφέρει το The Conversation.

Στενά του Σουέζ: Κρίσιμος σύνδεσμος ανατολής και δύσης

Το Σουέζ συνδέει τη Ερυθρά Θάλασσα με τη Μεσόγειο, μειώνοντας τουλάχιστον 10 ημέρες από τη διάρκεια των ταξιδιών μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Η διώρυγα διαχειρίζεται το 10% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων του 22% της εμπορικής κίνησης με κοντέινερ, 20% των αποστολών αυτοκινήτων και 10% του αργού πετρελαίου.

Ενώ η Αίγυπτος ελέγχει τη διώρυγα και η άμεση απειλή είναι περιορισμένη, το σημείο αυτό δεν είναι απρόσβλητο από ατυχήματα, όπως αποδείχθηκε το 2021 με το μπλοκάρισμα του πλοίου Ever Given, το οποίο καθυστέρησε τη διώρυγα για έξι ημέρες, διαταράσσοντας εμπορικές συναλλαγές αξίας σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη απειλή για αυτό το chokepoint προέρχεται από το Στενό του Μπαμπ Ελ-Μαντέμπ, στην νότια άκρη της Ερυθράς Θάλασσας. Η αναταραχή στην περιοχή και οι επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων από την ιρανική υποστηριζόμενη Χούτι ομάδα στην Υεμένη έχουν μειώσει τη ναυτιλιακή κίνηση μέσω του Σουέζ και αύξησαν την ανάγκη για εναλλακτικές διαδρομές μέσω της Αφρικής.

Διώρυγα του Παναμά: Στρατηγική σύνδεση ωκεανών

Η Διώρυγα του Παναμά συνδέει τον Ειρηνικό Ωκεανό με τον Ατλαντικό και διαχειρίζεται περίπου το 2,5% του παγκόσμιου εμπορίου, με μεγάλη όμως συγκέντρωση σε στρατηγικά και υψηλής αξίας φορτία, όπως κοντέινερ, αυτοκίνητα και σιτηρά. Ο Παναμάς παίζει κρίσιμο ρόλο στη διακίνηση του 40% των κοντέινερ των ΗΠΑ, που εκτιμώνται σε 270 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Η αδυναμία της διώρυγας συνδέεται με το κλίμα και την γεωπολιτική κατάσταση. Το 2023 και 2024, σοβαρές ξηρασίες μείωσαν τα επίπεδα του γλυκού νερού στους ταμιευτήρες της διώρυγας, προκαλώντας περιορισμούς στις μετακινήσεις και στο μέγεθος των πλοίων. Αντίστοιχα, το 2025, η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της διώρυγας προκάλεσε ένταση, καθώς ανησυχούσε για τις δραστηριότητες του Hong Kong-based εταιρεία Hutchison.

Στενά της Μάλακκα: Ο παγκόσμιος αιμοδότης εμπορίου

📍 Malacca Strait



🖍️ A Strait is a narrow channel of the sea joining two larger bodies of water.



🖍️ This strait joins Andaman Sea & South China Sea. #Trick- MAS



🖍️ M - Malacca Strait

🖍️ A - Andaman Sea

🖍️ S - South China Sea#UPSCPrelims2024 #UPSC #Map pic.twitter.com/aAmPo6VeUI — UPSC & PCS NOTES (@UPSC_EDU) January 16, 2024

Το Στενό της Μάλακκα είναι η πιο πολυσύχναστη ναυτιλιακή οδός στον κόσμο. Ελέγχει το 24% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων του 45% του παγκόσμιου πετρελαίου και του 26% των εμπορευμάτων μεταφοράς αυτοκινήτων. Επιπλέον, φιλοξενεί τη Σιγκαπούρη, το δεύτερο πιο πολυσύχναστο λιμάνι κοντέινερ στον κόσμο.

Το Μάλακκα αποτελεί την κύρια πύλη εισαγωγής ενέργειας για την Κίνα, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα. Περίπου το 80% των πετρελαϊκών εισαγωγών της Κίνας περνούν από εκεί, δημιουργώντας το λεγόμενο "διλήμμα Μάλακκα". Η πειρατεία παραμένει ένα επίμονο πρόβλημα, με πάνω από 130 περιστατικά να καταγράφονται το 2025, ενώ ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή.

Τουρκικά στενά: Κρίσιμη οδός για το σιτάρι

Τα Τουρκικά στενά (Βόσπορος και Δαρδανέλλια) είναι ο μοναδικός θαλάσσιος δρόμος μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου, διαχειριζόμενα το 3% του παγκόσμιου εμπορίου. Αν και η μερίδα αυτή μπορεί να φαίνεται μικρή, περιλαμβάνει περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών σιταριού από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Ρουμανία.

Η πλοήγηση είναι δύσκολη και οι συγκρούσεις συχνές, καθώς το στενότερο σημείο του Βοσπόρου έχει πλάτος μόλις 700 μέτρα. Ο γεωπολιτικός κίνδυνος αυξάνεται λόγω του ελέγχου της Τουρκίας στις στρατιωτικές ναυτιλιακές μετακινήσεις μέσω της σύμβασης Μοντρέ, ιδιαίτερα μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η παρούσα κρίση στο Στενό του Ορμούζ αναδεικνύει πόσο ευάλωτο είναι το παγκόσμιο εμπόριο σε διαταραχές, λόγω της εξάρτησής του από περιορισμένες, στρατηγικές θαλάσσιες οδούς. Ωστόσο, τα πέντε αυτά στενά δεν είναι τα μόνα σημεία εμπορικών κινδύνων, καθώς υπάρχουν τουλάχιστον 24 στρατηγικά θαλάσσια σημεία στον κόσμο, καθένα από τα οποία εκτίθεται σε διαφορετικούς συνδυασμούς γεωπολιτικών τριβών, κλιματικών κινδύνων, πειρατείας και φυσικών καταστροφών.

Είναι σαφές πως το μέλλον του παγκόσμιου εμπορίου εξαρτάται από την ασφάλεια αυτών των κρίσιμων θαλάσσιων οδών και τις εξελίξεις στην πολιτική και το κλίμα.