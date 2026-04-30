Οι θύμησες της «Ιθάκης» και η (νέα).. πυξίδα του Αλέξη Τσίπρα: Οι ήττες που «κάνουν καλό»

Η Κρήτη, τελευταίος σταθμός της «Ιθάκης» του ήταν και ο πρώτος σταθμός μίας νέας πορείας: με το κλείσιμο της ομιλίας του, στην παρουσίαση του βιβλίου του στο Ηράκλειο, που επί της ουσίας ήταν η παρθενική προεκλογική του εκδήλωση, ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, σύντομα κιόλας. Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης, που ετοιμάζεται να ενταχθεί στο υπό διαμόρφωση κόμμα, προσδιόρισε χρονικά τα σπουδαία εκεί προς τα μέσα Ιουνίου, διαπιστώνοντας “κενό εκπροσώπησης” στον προοδευτικό χώρο.

