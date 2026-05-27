Οι Times αποθεώνουν την Άνδρο: Στα top ελληνικά νησιά για το 2026 - Αυθεντική, ήσυχη, ιδιαίτερη

Ανάμεσα στους πλέον ελκυστικούς ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς για το 2026 κατατάσσει την Άνδρο η βρετανική εφημερίδα The Times, σε νέο ταξιδιωτικό αφιέρωμα που εστιάζει στα πιο αυθεντικά και ήσυχα νησιά της Ελλάδας.

Ξεχωρίζει για αυθεντικότητα και φυσική ομορφιά



Στο δημοσίευμα με τίτλο «17 από τα καλύτερα και πιο γαλήνια ελληνικά νησιά», η Άνδρος παρουσιάζεται ως κορυφαία επιλογή για ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες μακριά από την πολυκοσμία των δημοφιλών κυκλαδίτικων προορισμών.



Η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι το νησί απέχει περίπου δύο ώρες από τη Ραφήνα, επισημαίνοντας πως διαθέτει διαφορετικό χαρακτήρα από τα πιο κοσμοπολίτικα νησιά των Κυκλάδων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο φυσικό τοπίο, στην πλούσια βλάστηση και στις εναλλακτικές δραστηριότητες που προσφέρει στους επισκέπτες.

Πεζοπορία, παραλίες και ιδιαίτερη ταυτότητα



Το βρετανικό μέσο αναφέρεται εκτενώς στις πεζοπορικές διαδρομές της Άνδρου, καθώς και στις παραλίες της που προσελκύουν επισκέπτες τους θερινούς μήνες.

Παράλληλα, αναδεικνύεται η ναυτική παράδοση και η αρχοντική φυσιογνωμία του νησιού, στοιχεία που συνθέτουν μια διαφορετική εικόνα από αυτή που συναντά κανείς σε άλλους προορισμούς των Κυκλάδων.

Σύμφωνα με το αφιέρωμα, η Άνδρος αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν πιο ουσιαστικές και ήρεμες διακοπές, σε έναν τόπο που διατηρεί έντονα τα χαρακτηριστικά της ελληνικής αυθεντικότητας.



Στοχευμένη προβολή στη βρετανική αγορά



Η νέα διεθνής αναγνώριση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για το νησί, καθώς προέρχεται από ένα μέσο με μεγάλη επιρροή στο ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό κοινό. Η προβολή της Άνδρου συνδέεται με τη στρατηγική του Δήμου για την ανάπτυξη ποιοτικού τουρισμού και την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του προορισμού.

Πρόσφατα, στο Λονδίνο πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση προώθησης της Άνδρου προς επαγγελματίες του τουρισμού της βρετανικής αγοράς. Η δράση οργανώθηκε από τον ΕΟΤ σε συνεργασία με τον tour operator Olympic Holidays και με τη στήριξη του Δήμου Άνδρου.

Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η ενίσχυση της παρουσίας του νησιού στη βρετανική αγορά και η προβολή εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Συνεχίζονται οι δράσεις εξωστρέφειας



Παράλληλα, ο Δήμος προχωρά σε νέες ενέργειες διεθνούς προβολής, μεταξύ των οποίων και η φιλοξενία δημοσιογραφικών αποστολών ξένων μέσων ενημέρωσης στο νησί.

Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Άνδρου, Νίκος Μουστάκας, δήλωσε στο ΑΠΕ ότι η Άνδρος επενδύει διαχρονικά σε ένα μοντέλο τουρισμού που βασίζεται στην ποιότητα, τον πολιτισμό, τη φύση και τις αυθεντικές εμπειρίες, επισημαίνοντας πως η νέα διάκριση ενισχύει ακόμη περισσότερο τη διεθνή εικόνα του προορισμού.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ