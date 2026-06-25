Οι τρεις που προκρίνονται για τη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου - Πρώτευσε ο Μπακέλας

Τους Ευάγγελο Μπακέλα, Βασίλη Φλωρίδη και Μαρία Γκανέ προτείνει η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ως υποψήφιους για τη θέση του νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εν όψει της συνταξιοδότησης του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα σε λίγες ημέρες.

Οι τρεις δικαστικοί λειτουργοί είναι εκείνοι που προκρίνονται για το αξίωμα, καθώς έλαβαν τις περισσότερες ψήφους στη μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη στη Διάσκεψη των Προέδρων.

Πρώτος αναδείχθηκε ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Μπακέλας ο οποίος στηρίχθηκε από 17 βουλευτές. Ακολούθησαν οι αντιεισαγγελείς του Αρείου Πάγου Βασίλης Φλωρίδης και Μαρία Γκανέ με 12 και 7 ψήφους αντίστοιχα. Ο Ευάγγελος Μπακέλας αποτέλεσε την πρώτη επιλογή και μεταξύ των συναδέλφων του κατά την πρόσφατη εσωτερική ψηφοφορία των ανώτατων δικαστικών.

Σημειωτέον πως και σήμερα (όπως συνέβη και με την επιλογή του προέδρου του ανώτατου δικαστηρίου την περασμένη Παρασκευή) υπήρξαν πολλές απουσίες. Από τους δέκα αντιεισαγγελείς που είχαν κληθεί, οι τέσσερις αποφάσισαν να προσέλθουν, ενώ μόνο ένας αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου (από τους εννέα που είχαν κληθεί) και ένα αρεοπαγίτης (από τους συνολικώς δεκαοκτώ) πέρασαν το κατώφλι της επιτροπής.

Όπως πάντα, ο τελικός λόγος είναι στο υπουργικό συμβούλιο, δεδομένου ότι η πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα.