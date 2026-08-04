Οι τροφές που συνδέονται με αυξημένη φλεγμονή και χειρότερη έκβαση στον καρκίνο του παχέος εντέρου

Μια νέα επιστημονική μελέτη ενισχύει τα στοιχεία που δείχνουν ότι οι καθημερινές διατροφικές επιλογές δεν επηρεάζουν μόνο τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών, αλλά μπορεί να σχετίζονται και με την πορεία του καρκίνου μετά τη θεραπεία. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η συχνή κατανάλωση τροφών όπως λευκό ψωμί, τηγανητές πατάτες, επεξεργασμένα αλλαντικά και αναψυκτικά συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο θανάτου σε ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου. Στη μελέτη, όσοι ακολουθούσαν την πιο προφλεγμονώδη διατροφή είχαν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά επιβίωσης σε σύγκριση με εκείνους που κατανάλωναν λιγότερες τέτοιες τροφές. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η χρόνια φλεγμονή θεωρείται ένας από τους βασικούς μηχανισμούς που συνδέονται με πολλές σοβαρές παθήσεις, μεταξύ αυτών και ορισμένες μορφές καρκίνου.

Δες ποιες τροφές θεωρούνται πιο προφλεγμονώδεις και τι έδειξε η έρευνα για τη σχέση τους με την επιβίωση των ασθενών.