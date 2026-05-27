Οι Βερσαλλίες ανακατασκεύασαν το υπνοδωμάτιο του Λουδοβίκου ΙΣΤ' χωρίς να έχουν κανένα στοιχείο

Ένα δωμάτιο που έχει φτιαχτεί ξανά από το μηδέν, με μεταξωτά, χρυσές λεπτομέρειες, μοτίβα από τριαντάφυλλα και φτέρες, επιχρυσωμένο ξύλο και ένα κρεβάτι που λειτουργεί σχεδόν σαν δεύτερος θρόνος, είναι αυτό του Λουδοβίκου ΙΣΤ' που έχει ανοίξει και πάλι στις Βερσαλλίες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι από το αρχικό δωμάτιο δεν είχε απομείνει σχεδόν τίποτα. Μετά τη Γαλλική Επανάσταση, το παλάτι λεηλατήθηκε και η επίπλωσή του πουλήθηκε σε δημοπρασία το 1793. Οι ειδικοί είχαν στη διάθεσή τους κυρίως γραπτά αρχεία και ένα μικρό δείγμα υφάσματος που είχε διασωθεί στα αρχεία του ιστορικού οίκου μεταξιού Tassinari & Chatel στη Λυών.

Η ανακατασκευή, όμως, σύμφωνα με το Artnews, δεν ήταν απλώς θέμα υφασμάτων. Το κρεβάτι αποδείχθηκε το μεγάλο στοίχημα. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι Βερσαλλίες αποφάσισαν να προχωρήσουν στην πλήρη αναδημιουργία του. Το έργο ανατέθηκε αρχικά στον ξυλογλύπτη Μπρούνο Ντεσνού, έναν τεχνίτη με φήμη στον χώρο των μεγάλων αποκαταστάσεων. Όμως αργότερα το όνομά του συνδέθηκε με την υπόθεση των πλαστών καθισμάτων της Μαρίας Αντουανέτας, ένα σκάνδαλο που τραυμάτισε το κύρος των Βερσαλλιών.

Το τελικό κρεβάτι είναι ένα επιβλητικό δείγμα βασιλικής αποκατάστασης: κάθετο, κομψό, επιχρυσωμένο, με έναν πελεκάνο στην κορυφή να ταΐζει τους νεοσσούς του. Ο πελεκάνος, χριστιανικό και βασιλικό σύμβολο αυτοθυσίας, παραπέμπει στον ηγεμόνα που δίνει το αίμα του για τον λαό του μια εικόνα σχεδόν ειρωνική, αν σκεφτεί κανείς την ιστορική μοίρα του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ και την αδυναμία της μοναρχίας να ταΐσει τελικά τον ίδιο της τον λαό.