Το βίαιο σεξ τριπλασιάστηκε στα πορνογραφικά βίντεο μέσα στα τελευταία 25 χρόνια

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό The Journal of Sex Research η ένταση της σωματικής βίας σε δημοφιλή διαδικτυακά πορνογραφικά βίντεο έχει αυξηθεί σημαντικά, τα τελευταία 25 χρόνια, Η έρευνα δείχνει ότι η αύξηση οφείλεται κυρίως στην συχνότερη εμφάνιση του ραπίσματος (χτύπημα των οπισθίων), ενώ καταγράφεται και μικρότερη, αλλά ανησυχητική, άνοδος σε άλλα χτυπήματα και στραγγαλισμούς.

Όπως διαβάζουμε στο PsyPost, η σύνδεση μεταξύ της παρακολούθησης πορνογραφίας με επιθετικό περιεχόμενο και των αντιλήψεων που υποστηρίζουν τη βία έχει τεκμηριωθεί στο παρελθόν. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκθεση σε τέτοιο περιεχόμενο αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης σεξουαλικά επιθετικών συμπεριφορών. Ωστόσο, οι προηγούμενες μελέτες παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές όσον αφορά το πόσο επιθετική είναι πραγματικά η mainstream πορνογραφία.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Η νέα έρευνα επικεντρώθηκε σε 255 βίντεο από το Pornhub, επιλεγμένα από την κατηγορία «πιο δημοφιλή», που είχαν ανέβει από το 2000 έως το 2024 και είχαν τουλάχιστον δύο εκατομμύρια προβολές. Ο στόχος ήταν να αναλυθεί το περιεχόμενο που πραγματικά βλέπει μεγάλο κοινό και να καταγραφούν οι αλλαγές με την πάροδο των ετών. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δύο μετρήσεις για την επιθετικότητα: η πρώτη αφορούσε την «ορατή επιθετικότητα», δηλαδή σωματικές πράξεις όπως ραπίσματα, χτυπήματα και στραγγαλισμό, ανεξαρτήτως αν φαινόταν ότι υπήρχε συναίνεση. Η δεύτερη, «μη συναινετική επιθετικότητα», καταγράφηκε μόνο όταν οι συμμετέχοντες έδειχναν ξεκάθαρα σημάδια αντίστασης ή δυσφορίας, που αγνοούνταν.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Στην 25ετή περίοδο, η ορατή σωματική επιθετικότητα εμφανίστηκε στο 43,9% των βίντεο. Το ράπισμα των οπισθίων ήταν το πιο συχνό, στο 39,2%, ενώ το τράβηγμα των μαλλιών εμφανίστηκε στο 10,2%. Η μη συναινετική επιθετικότητα ήταν σπάνια, μόλις στο 1,6% των βίντεο, και οι τίτλοι που υποδήλωναν βία περίπου στο 10%.

Η ανάλυση της πορείας των τελευταίων 25 ετών δείχνει ότι η ορατή επιθετικότητα σχεδόν τριπλασιάστηκε: από 20% στα βίντεο των αρχών της δεκαετίας του 2000 σε 55-60% στη δεκαετία του 2010 και τις αρχές του 2020. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην άνοδο του ραπίσματος, που εμφανιζόταν σε λιγότερο από το 20% των βίντεο του 2000, αλλά σε πάνω από το μισό των βίντεο της τελευταίας δεκαετίας. Αν και θεωρείται ηπιότερη μορφή βίας, η αύξηση άλλων πιο σοβαρών πράξεων, όπως χτυπήματα στο σώμα ή το πρόσωπο και στραγγαλισμοί, είναι επίσης σημαντική.

Ο στραγγαλισμός παρουσίασε σταθερή αύξηση, από μηδέν στα πρώτα δείγματα της μελέτης σε περίπου 15% των πιο δημοφιλών βίντεο της δεκαετίας του 2020. Οι ειδικοί ανησυχούν ότι η κανονικοποίηση αυτής της πρακτικής στην πορνογραφία μπορεί να επηρεάσει τους νέους, οδηγώντας τους στο να θεωρούν αυτές τις πράξεις ασφαλείς, ενώ μπορεί να εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία ή ακόμη και τη ζωή.

Παράλληλα, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στη μη συναινετική επιθετικότητα, στους τίτλους που υποδηλώνουν βία ή στην λεκτική επιθετικότητα, που παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η πορνογραφία μπορεί να έχει αμφίδρομη σχέση με τις σεξουαλικές προτιμήσεις, τόσο αντικατοπτρίζοντας όσο και διαμορφώνοντάς τες.