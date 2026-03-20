Οι βόρειοι βρήκαν τη «λύση» για την κρίση: Δωρεάν Μετρό και τηλεργασία...

Ξεκάθαρα μηνύματα τόσο για την ταχύτερη, όσο και την αποτελεσματικότερη ευρωπαική παρέμβαση, προκειμένου να μετριαστούν – όσο αυτό είναι δυνατόν – οι δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στον Περσικό Κόλπο εκπέμπει τα τελευταία 24ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του Έλληνα πρωθυπουργού η Ευρωπαική Ένωση δεν έχει την πολυτέλεια να…παραδοθεί στη..ράθυμη γραφειοκρατία των Βρυξελλών και να επαναλάβει τους χρόνους αντίδρασης την περίοδο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία 4 χρόνια νωρίτερα. Ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί πως σε πρώτο χρόνο η Ευρωπαική Επιτροπή θα πρέπει να σχηματοποιήσει ένα πακέτο άμεσων και μεσοπρόθεσμων παρεμβάσεων με κεντρικά μηνύματα τη ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια και την ευελιξία ως προς την οροφή των δαπανών.

Καθώς ουδείς αυτή τη στιγμή μπορεί να προβλέψει με σχετική ασφάλεια πότε και υπό ποιες συνθήκες θα τερματιστούν οι πολεμικές επιχειρήσεις, στην Αθήνα, όσο και στις περισσότερες πρωτεύουσες επικρατεί η εκδοχή της υπομονής και της σύνεσης. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, όσο και αρκετοί εκ των Ευρωπαίων εταίρων μας προσπαθούν να υπολογίσουν πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να ενεργοποιηθεί το δεύτερο κύμα οικονομικών μέτρων στήριξης, ώστε να έχει άμεσο, όσο και ευεργετικό αντίκτυπο στη τσέπη των καταναλωτών.

Ωστόσο, το πολυπόθητο ευρωπαϊκό σινιάλο δεν φαίνεται να είναι μία απλή υπόθεση. Κορυφαίος Υπουργός επιχειρεί να βάλει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση τονίζοντας ότι κατά το χθεσινό Ευρωπαικό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες ανοίγει η σχετική κουβέντα και ότι οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν σε δεύτερη φάση. Επιπλέον, όπως σε κάθε κρίση έτσι και τώρα αναδύονται στην επιφάνεια οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των εταίρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, στην καθιερωμένη συνάντηση των Μονίμων Αντιπροσώπων των κρατών – μελών πριν από κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το ρήγμα ήταν εμφανές: ενώ οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου τάχθηκαν υπέρ δραστικών παρεμβάσεων, προκειμένου να τεθούν υπό έλεγχο οι σημαντικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και βασικά αγαθά, οι βόρειες και Σκανδιναβικές χώρες, οι λεγόμενοι Nordics, αντιπρότειναν να αποφασιστούν δωρεάν μετακινήσεις με το Μετρό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά και να καθιερωθεί η τηλεργασία.