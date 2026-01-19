Οι Βρετανοί αφήνουν το γραφείο τους μόνο για να πάνε τουαλέτα - Το 62% δεν βλέπει το φως της μέρας

Μια έρευνα που σοκάρει αποκάλυψε ότι το 62% των υπαλλήλων γραφείου στη Βρετανία δεν βλέπουν καθόλου το φως της ημέρας κατά τη διάρκεια της εργασίας τους κατά τους χειμερινούς μήνες. Την ίδια ώρα, οι μισοί παραδέχονται ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο φεύγουν από το γραφείο τους είναι για να πάνε στην τουαλέτα.

Παρά το γεγονός ότι αυτές οι πρακτικές είναι συνηθισμένες, πολλοί πιστεύουν ότι έχουν επιζήμια επίδραση στην ψυχική υγεία, με το 76% να δηλώνει ότι τα διαλείμματα έχουν θετική επίδραση στην ευεξία στην εργασία.

Για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Three UK, η οποία διεξήγαγε την έρευνα, ενθαρρύνει τους εργοδότες να συμμετάσχουν και να εφαρμόσουν μια πρωτοβουλία «Tea Leave», όπου οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να κάνουν ένα διάλειμμα 30 λεπτών, χωρίς να τους γίνονται ερωτήσεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Mirror, το Brew Monday είναι μια ετήσια εκστρατεία του φιλανθρωπικού οργανισμού Samaritans, συνεργάτη της Three, που έχει ως στόχο να ανατρέψει την ιδέα της «Blue Monday», σε μια προσπάθεια να ενθαρρύνει τους Βρετανούς να σπάσουν τα ταμπού, κάνοντας μια κουβέντα την ώρα που πίνουν ένα φλιτζάνι τσάι, είτε μέσω τηλεφώνου είτε από κοντά.

Ο Δρ. Άλεξ Τζορτζ δήλωσε: «Αυτή τη Δευτέρα, συνεργάζομαι με τη Three και τους Samaritans για να ξεκινήσω την εκστρατεία «Tea Leave» – ένα διάλειμμα 30 λεπτών για ευεξία, ώστε να επανασυνδεθούμε με τους άλλους. Είναι μια εξαιρετική υπενθύμιση ότι κάτι τόσο απλό όσο μια ουσιαστική συζήτηση με ένα φλιτζάνι τσάι – είτε μέσω τηλεφώνου είτε πρόσωπο με πρόσωπο – και λίγος καθαρός αέρας μπορούν να μας βοηθήσουν να νιώσουμε πιο κοντά ο ένας στον άλλον και λιγότερο μόνοι».

Η πρωτοβουλία «Tea Leave» δημιουργήθηκε μετά από έρευνα που έδειξε ότι το 70% των Βρετανών υπαλλήλων γραφείου πιστεύουν ότι το να βγαίνουν έξω για ένα απλό διάλειμμα για τσάι ή καφέ μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για τις πιο σημαντικές συζητήσεις που έχουν με τους συναδέλφους τους.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα (73%) συμφωνούν ότι αυτές οι στιγμές παίζουν καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη της ψυχικής τους ευεξίας στην εργασία, περισσότερο από τους ειδικούς χώρους ευεξίας (61%) ή τις ημέρες ομαδικής ανάπτυξης (55%).



Όσον αφορά το τι κάνουμε κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, το 44% σχεδιάζει να βγαίνει περισσότερο έξω, ενώ το ένα πέμπτο τα χρησιμοποιεί για να απαντήσει σε μηνύματα από φίλους και συγγενείς. Περίπου το 18% θέλει να κάνει μια γρήγορη βιντεοκλήση σε όσους αγαπά.



Ένας εκπρόσωπος της οργάνωσης Samaritans δήλωσε: «Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο όπως το «Blue Monday». Εισαγάγαμε το Brew Monday ως έναν τρόπο να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να επικοινωνούν μεταξύ τους και να υπενθυμίζουμε σε όλους πόσο ωραία είναι η ανθρώπινη επαφή. Συχνά είναι οι πιο μικρές χειρονομίες που κάνουν τη μεγάλη διαφορά και η ιδέα του «Tea Leave» είναι η απόδειξη».

