Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται τον τελευταίο καιρό η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς μετράει εννέα συνεχόμενες νίκες σε La Liga και Champions League, μία εκ των οποίων είναι στο «Καμπ Νόου» κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Λίγο πριν την αναμέτρηση με την Αλαβές το βράδυ του Σαββάτου (28/11, 22:00) για την 14η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, ο Ζοσέ Μουρίνιο μίλησε στην συνέντευξη Τύπου σχολιάζοντας το γεγονός πως ο υπερυπολογιστής θεωρεί ακλόνητο φαβορί την «Βασίλισσα» για να κατακτήσει το Champions League.

Μάλιστα, ο «Special One» χαρακτήρισε «αηδίες» το AI, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να κρατήσει σε εγρήγορση τους παίκτες του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε: «Ανυπομονώ να κερδίσουμε την Αλαβές. Θα ήθελα να νικήσουμε αύριο… Είναι πολύ νωρίς για το Champions League, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα βρισκόμαστε όλοι όταν φτάσουμε στη φάση των νοκ-άουτ. Δεν θέλω να παίξουμε στα πλέι οφ, έχουμε τόσα πολλά παιχνίδια… Μετά είναι και το Σούπερ Καπ —στην ουσία δύο αγώνες— καθώς και το Κύπελλο (Copa del Rey). Είμαστε κοντά, με τρεις ή τέσσερις βαθμούς ακόμα θα τα καταφέρουμε.

Στο Champions League όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Δείτε την Μπάγερν, που έχασε τον Κέιν, δείτε την Παρί Σεν Ζερμέν… Μπορείς να φτάσεις στα καθοριστικά παιχνίδια ακόμα και χωρίς σημαντικούς παίκτες. Κάποιοι λένε ότι είμαστε διεκδικητές του τίτλου, ενώ υπάρχει και ο υπερυπολογιστής τεχνητής νοημοσύνης… που είναι ανοησίες».