Η εβδομάδα ξεκινά με πάθος, λαχτάρα και απόλαυση … είναι σαν να παίρνει μπροστά η καρδιά και να διεκδικεί με πάθος την επιβεβαίωση! Η Αφροδίτη ο πλανήτης του έρωτα, της δημιουργικότητας, της τέχνης, κάνει την είσοδό της στο ζώδιο του Λέοντα και από αυτή την θέση προσφέρει απλόχερα, γενναιόδωρα τις ευεργεσίες της, για να απολαύσουμε βασιλικά όμορφες στιγμές. Μπαίνουμε σε μία περίοδο που «ξυπνούν» οι ερωτικές σχέσεις, τα συναισθήματα χαρακτηρίζονται με πάθος, οι επιθυμίες ξανά ζωντανεύουν και οι κατακτήσεις πληθαίνουν! Παράλληλα, η Σελήνη περνά στον Ζυγό, δημιουργώντας κλίμα συντροφικότητας, ανάγκη για ισορροπία, διάλογο και αρμονία.

Είναι ιδανική μέρα για να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους που έχουν σημασία για εμάς, να κλείσουμε εκκρεμότητες, να πούμε αυτό που δεν είπαμε, αλλά και να αφήσουμε χώρο σε μια νέα γνωριμία ή μια θετική στροφή στις σχέσεις μας. Οι συναισθηματικοί τόνοι ανεβαίνουν, αλλά με κομψότητα, ρομαντισμό και διάθεση συμφιλίωσης. Τα τυχερά ζώδια της ημέρας είναι οι Κριοί, Λέοντες, Τοξότες και οι Δίδυμοι, Ζυγοί Υδροχόοι!

Διάβασε αναλυτικά την ημερήσια πρόβλεψη για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Μπαίνεις σε περίοδο ερωτικής χαράς

Σήμερα Δευτέρα, το πέρασμα της Αφροδίτης στον Λέοντα αναζωπυρώνει τον έρωτα, την χαρά και την ψυχαγωγία στη ζωή σου φίλε μου Κριέ. Μπαίνεις σε μία δημιουργική και απολαυστική περίοδο και ειδικά σήμερα η εύνοια αφορά κυρίως τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Η Σελήνη στον Ζυγό απέναντί σου φέρνει και μια συζήτηση-κλειδί με άτομο που σε ενδιαφέρει πολύ, είτε πρόκειται για ερωτικό ενδιαφέρον είτε για μια σημαντική συνεργασία. Οι καταστάσεις σήμερα έχουν προοπτική, φτάνει να μείνεις παρών και να λειτουργήσεις με κατανόηση. Μπορεί να σου ζητήσουν να ακούσεις κάτι δύσκολο. Μείνε ανοιχτός.

Τι να προσέξεις: Τη διάθεση να «κερδίσεις» αντί να έρθεις σε ουσιαστική επαφή.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια ειλικρινή συζήτηση, μία έκφραση συναισθήματος που δίνει νόημα.

Ταύρος – Βελτιώνεις την προσωπική σου ζωή

Η Αφροδίτη περνά στον Λέοντα σήμερα Δευτέρα και από αυτή την θε΄ση φωτίζει τον τομέα του σπιτιού, της οικογένειας και της συναισθηματικής βάσης σου αγαπητέ μου Λέοντα. Σήμερα μπορείς να νιώσεις ότι κάτι γλυκαίνει το κλίμα, ειδικά με άτομα του στενού σου κύκλου, ή ότι σε μια προσωπική σου υπόθεση υπάρχει έδαφος για συμφιλίωση. Η Σελήνη στον Ζυγό σε βάζει σε μια λειτουργική διάθεση, σε ωθεί να τακτοποιήσεις, να οργανώσεις, να φροντίσεις τον εαυτό σου αλλά και τους άλλους. Μια πρόταση ή ένα τηλεφώνημα από άτομο που συνεργάζεστε μπορεί να φέρει χαρά και αίσθηση επανεκκίνησης.

Τι να προσέξεις: Τη συναισθηματική ακαμψία ή την τάση να κουκουλώσεις ό,τι σε πιέζει.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια ευκαιρία για συμφιλίωση ή ανανέωση στο χώρο σου ή στη σχέση σου.

Δίδυμος – Επαφές με λάμψη και νόημα

Η Αφροδίτη στον Λέοντα από σήμερα Δίδυμέ μου, ζωντανεύει την επικοινωνιακή σου σπίθα, και δεν αποκλείεται σήμερα να έχεις ένα πολύτιμο νέο, μήνυμα ή συνάντηση που φέρνει αισιοδοξία και άνοιγμα. Μπορεί να ακούσεις μια κουβέντα καρδιάς, ή να νιώσεις ότι κάποιος σε βλέπει ξανά με εκτίμηση και ενδιαφέρον. Η Σελήνη στον Ζυγό σε βοηθά να σταθείς με καλή διάθεση απέναντι σε θέματα σχέσεων, δημιουργικότητας ή παιδιών. Αν εργάζεσαι, η μέρα έχει ροή και ευχάριστη επαφή. Αν χαλαρώνεις, θα το κάνεις με παρέα που σου ταιριάζει.

Τι να προσέξεις: Να μην υποτιμήσεις μία φαινομενικά απλή κουβέντα – μπορεί να κρύβει κάτι πολύτιμο.

Τι να αξιοποιήσεις: Ένα τηλεφώνημα ή μήνυμα που ανοίγει καρδιές και ενώνει αποστάσεις.

Καρκίνος – Αγκαλιάζεις ό,τι αξίζει πραγματικά

Το πέρασμα της Αφροδίτης στον Λέοντα φέρνει χαμόγελα στον οικονομικό και συναισθηματικό σου τομέα Καρκίνε μου, και σου υπενθυμίζει ότι αξίζεις αγάπη, φροντίδα και σταθερότητα. Σήμερα μπορείς να κάνεις ένα βήμα σε μια συμφωνία ή μια προσωπική σχέση που είχε μείνει μετέωρη. Η Σελήνη στον Ζυγό σε φέρνει πιο κοντά στο σπίτι, στα δικά σου άτομα και σε ζητήματα ασφάλειας – είτε κυριολεκτικής είτε ψυχικής. Αν σήμερα σου γίνει μία πρόταση, δες την με ανοιχτό μυαλό. Αν λάβεις ένα τρυφερό μήνυμα, άκου πίσω από τις λέξεις.

Τι να προσέξεις: Τη διάθεση να αμφιβάλλεις για το καλό που σου έρχεται.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη ζεστασιά μιας ανθρώπινης σχέσης, που σε κάνει να νιώθεις… σπίτι.

Λέων – Ώρα για ανανέωση

Μία από τις πιο σημαντικές μέρες του καλοκαιριού για σένα, καθώς η Αφροδίτη περνά στο ζώδιό σου, φέρνοντας νέα πνοή σε θέματα εμφάνισης, σχέσεων, δημιουργικότητας και αυτοπεποίθησης. Ξαναπιάνεις τον εαυτό σου από την αρχή, πιο όμορφα, πιο συνειδητά. Σήμερα μπορεί να λάβεις κομπλιμέντο, πρόσκληση ή ενδιαφέρον από άτομο που σε βλέπει αλλιώς, με θαυμασμό ή έλξη. Η Σελήνη στον Ζυγό ενισχύει τις επικοινωνίες και μπορεί να υπάρξει ένα τηλεφώνημα, μία έξοδος ή ακόμα και μία συνάντηση που σου αφήνει αίσθηση πληρότητας.

Τι να προσέξεις: Να μη νιώσεις υποχρεωμένος να αποδείξεις ποιος είσαι. Το δείχνεις χωρίς προσπάθεια.

Τι να αξιοποιήσεις: Το μαγνητισμό σου και μια επαφή που σου υπενθυμίζει την αξία σου.

Παρθένος – Η καρδιά σου θέλει ησυχία και βάθος

Η Αφροδίτη περνά στον πιο εσωτερικό τομέα του χάρτη σου και σε καλεί να εστιάσεις σε αυτά που δεν φαίνονται, αλλά σε ορίζουν: συναισθήματα, φόβους, σχέσεις που κρατάς μέσα σου. Σήμερα ίσως λάβεις ένα τηλεφώνημα από κάποιο άτομο του παρελθόντος, ή νιώσεις μια έντονη ανάγκη να αποτραβηχτείς από τον θόρυβο και να ακούσεις το μέσα σου. Η Σελήνη στον Ζυγό, όμως, μπορεί να φέρει και οικονομικές εξελίξεις ή μια ευκαιρία να βρεις ισορροπία στα πρακτικά σου θέματα. Η μέρα έχει εσωτερική ηρεμία και διάθεση για συγχώρεση.

Τι να προσέξεις: Να μη χαθείς σε σκέψεις και σενάρια.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη διαίσθησή σου και μία σιωπηλή αλλά ουσιαστική επικοινωνία.

Ζυγός – Έρχεται η επανασύνδεση που λαχταρούσες

Η είσοδος της Αφροδίτης στον Λέοντα ενισχύει τις φιλίες, τις κοινωνικές επαφές και τις συλλογικές σου σχέσεις, ενώ η Σελήνη στο ζώδιό σου σου δίνει το φως και τη διάθεση να προσεγγίσεις πρόσωπα και καταστάσεις που σημαίνουν κάτι για σένα. Σήμερα μπορεί να σου τηλεφωνήσει άτομο που είχες χάσει επαφή ή να σε προσεγγίσουν με πρόταση για επανένωση, συνεργασία ή παρέα. Είναι ημέρα αναθέρμανσης, ιδιαίτερα σε ανθρώπινες σχέσεις. Το βλέμμα σου εκπέμπει ειλικρίνεια και αυτό κάνει τους άλλους να σε εμπιστεύονται.

Τι να προσέξεις: Να μην κρίνεις από την επιφάνεια ή από περασμένες αμφιβολίες.

Τι να αξιοποιήσεις: Ένα άνοιγμα ή μία χειρονομία που έχει μέσα της διάθεση επανένωσης.

Σκορπιός – Ένα βλέμμα αρκεί για να καταλάβεις

Η είσοδος της Αφροδίτης στον Λέοντα τονώνει την επαγγελματική σου εικόνα και τις φιλοδοξίες σου, φέρνοντας πιο κοντά ένα στόχο ή μια αναγνώριση από σήμερα Δευτέρα Σκορπιέ μου. Παράλληλα, η Σελήνη στον Ζυγό σε βάζει σε μια διαδικασία συναισθηματικού ξεκαθαρίσματος, που μπορεί να γίνει μέσα από μία απλή στιγμή, ένα μήνυμα, μια σιωπηλή μα ουσιαστική συνάντηση. Σήμερα καλείσαι να δεις πίσω από τα φαινόμενα, να κατανοήσεις βαθύτερα τα κίνητρα των άλλων, αλλά και τα δικά σου. Η διαίσθησή σου είναι ισχυρότατη – αρκεί να την ακούσεις χωρίς φόβο.

Τι να προσέξεις: Την ανάγκη να ελέγξεις την αντίδραση του άλλου πριν εκφραστείς ελεύθερα.

Τι να αξιοποιήσεις: Μία ματιά, μία λέξη ή μία χειρονομία που σε φέρνει πιο κοντά σε αυτό που λαχταράς.

Τοξότης – Ένας δρόμος ανοίγει ξανά για σένα

Με την Αφροδίτη να περνά στον Λέοντα σήμερα Δευτέρα, ξυπνά μέσα σου η ανάγκη για έμπνευση, ταξίδι, νέους ανθρώπους, αλλά και για ανοιχτή επικοινωνία φίλε μου Τοξότη. Μπορεί σήμερα να έρθει μια πρόταση, ένα τηλεφώνημα ή να ανοίξει ξανά μια πόρτα που θεωρούσες κλειστή, ειδικά σε σχέση με δουλειά, σπουδές, δημόσιες επαφές ή και το εξωτερικό. Η Σελήνη στον Ζυγό σε ευνοεί στο να επανενωθείς με φίλους ή συνεργάτες, και να δεις μια ιδέα να παίρνει ξανά μπροστά. Έχεις την εύνοια της ημέρας – αξιοποίησέ τη με θάρρος και συνέπεια.

Τι να προσέξεις: Να μη θεωρήσεις κάτι δεδομένο πριν το επιβεβαιώσεις.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια νέα πρόταση που βασίζεται σε παλιό όραμα ή μια επαφή που ανοίγει νέους ορίζοντες.

Αιγόκερως – Η ζωή σου ζητά μεγαλύτερη ζεστασιά

Η Αφροδίτη στον Λέοντα από σήμερα Δευτέρα διεγείρει το ερωτικό πάθος φέρνει όμως και ευκολίες στα αισθηματικά σου Αιγόκερέ μου! Από σήμερα είναι πολύ πιθανό να έρθεις κοντά με ένα πρόσωπο με το οποίο υπήρχε πάθος αλλά και απόσταση. Είναι μέρα που επιτρέπει βαθιές κουβέντες, ειλικρινείς εξομολογήσεις ή ακόμα και ένα συναισθηματικό ξεκαθάρισμα. Στα επαγγελματικά, η Σελήνη στον Ζυγό ενεργοποιεί την εικόνα σου και ίσως σου ζητηθεί να πάρεις θέση ή να συνεργαστείς σε ένα θέμα που αφορά πολλούς. Το κλίμα είναι ευνοϊκό – φτάνει να μείνεις αληθινός με όσα νιώθεις.

Τι να προσέξεις: Να μην καταπιέσεις τις ανάγκες σου για να μη διαταράξεις ισορροπίες.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη δυναμική μιας σχέσης ή πρότασης που μπορεί να μεταμορφωθεί σε κάτι σταθερό και πολύτιμο.

Υδροχόος – Σου απλώνουν χέρι, θα το πιάσεις;

Με την Αφροδίτη πλέον απέναντί σου στον Λέοντα από σήμερα Δευτέρα, ξεκινά για σένα Υδροχόε μου μία φάση επαναπροσέγγισης στις σχέσεις – τόσο τις προσωπικές όσο και τις επαγγελματικές. Σήμερα μπορεί να υπάρξει επικοινωνία ή συνάντηση με κάποιον που υπήρξε σημαντικός για σένα, με σκοπό να επανεκτιμήσετε την επαφή σας. Παράλληλα, η Σελήνη στον Ζυγό φέρνει ανοιχτούς ορίζοντες, ιδέες, ταξίδια, επαφές με εξωτερικό ή νέες αντιλήψεις. Η διάθεση αλλάζει, φωτίζεται. Το ερώτημα είναι: είσαι έτοιμος να δεις τον άλλον χωρίς να ωραιοποιείς το χθες;

Τι να προσέξεις: Τη σνομπ διάθεση που μπορεί να σε αποκόψει από μια ουσιαστική επαφή.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ευκαιρία για ειλικρινή διάλογο και συναισθηματική επανένωση με αμοιβαιότητα.

Ιχθύες – Κάποιος σε σκέφτεται πολύ περισσότερο απ’ όσο νομίζεις

Η είσοδος της Αφροδίτης στον Λέοντα σήμερα, επηρεάζει την καθημερινότητά σου και σε ωθεί να βάλεις τάξη σε σχέσεις, συνήθειες και καταστάσεις που είχαν μπερδευτεί. Είναι καιρός να επιλέξεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν τη φροντίδα σου και πού να επενδύσεις συναισθηματικά. Σήμερα, ένα τηλεφώνημα, μήνυμα ή ακόμα και μια πρόταση συνεργασίας μπορεί να σε κάνει να σκεφτείς πιο πρακτικά για το μέλλον σου. Η Σελήνη στον Ζυγό, από την πλευρά της, σε οδηγεί να μιλήσεις για όσα κρατάς μέσα σου. Η μέρα έχει ειλικρίνεια και βάθος, φτάνει να την αδράξεις.

Τι να προσέξεις: Την παθητικότητα ή τη διάθεση να περιμένεις αντί να διεκδικήσεις.

Τι να αξιοποιήσεις: Ένα σήμα από το σύμπαν που σε οδηγεί πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά έχεις ανάγκη.