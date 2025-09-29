Η εβδομάδα ξεκινά με τη Σελήνη να κάνει το πέρασμά της στο σοβαρό και φιλόδοξο ζώδιο του Αιγόκερω, βάζοντας στο επίκεντρο θέματα ευθύνης και οργάνωσης με τα «πρέπει» της λογικής να υπερτερούν από τα «θέλω» της καρδιάς. Η Δευτέρα μας «σπρώχνει» να δούμε πιο ρεαλιστικά τις υποχρεώσεις μας, να βάλουμε τάξη στις εκκρεμότητες και να κινηθούμε με στόχο την εξέλιξη. Ωστόσο, το μεσημέρι η Σελήνη σχηματίζει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό, δημιουργώντας μια θολούρα που μπορεί να φέρει παρεξηγήσεις, παραπληροφόρηση ή υπερβολικές προσδοκίες. Είναι μια στιγμή που χρειάζεται προσοχή, καθώς οι εντυπώσεις μπορεί να παραπλανήσουν και η πραγματικότητα να φανεί πιο μπερδεμένη.

Το κλίμα αλλάζει αισθητά το βράδυ, όταν η Σελήνη σχηματίζει εξάγωνο με τον Άρη από τον Σκορπιό. Η όψη αυτή μας γεμίζει ενέργεια, αποφασιστικότητα και διάθεση να πάρουμε πρωτοβουλίες που φέρνουν πρακτικά αποτελέσματα. Αν το μεσημέρι νιώσουμε αβεβαιότητα ή αναβλητικότητα, το βράδυ έρχεται να μας δώσει ώθηση, θάρρος και ξεκάθαρη δράση. Είναι μια μέρα που ξεκινά με αμφιβολίες αλλά κλείνει με δύναμη, δείχνοντάς μας ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τις συγχύσεις αν κινηθούμε με ψυχραιμία και στόχο.

Διάβασε αναλυτικά την ημερήσια πρόβλεψη για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου

Κριός – «Ανάμεσα στη σύγχυση και στη δράση»

Για σήμερα Δευτέρα Κριέ μου είσαι επικεντρωμένος στην καριέρα, στους στόχους και στις προσωπικές σου φιλοδοξίες προσπαθώντας να βάλεις σε τάξη όλα αυτά που «πρέπει» να γίνουν! Το μεσημέρι, το τετράγωνο Σελήνης–Ποσειδώνα σε κάνει να αισθάνεσαι ότι τα επαγγελματικά ή τα οικογενειακά θέματα μπερδεύονται και δεν έχεις ξεκάθαρη εικόνα. Απόφυγε βιαστικές αποφάσεις, ειδικά αν νιώθεις πιεσμένος εύκολα. Το βράδυ όμως, με το εξάγωνο Σελήνης–Άρη, η διάθεσή σου αλλάζει. Αποκτάς δύναμη, αποφασιστικότητα ικανοποιείσαι από την έκβαση μίας οικονομικής υποθέσεις, βρίσκεις την δυναμική να θέσεις στόχους για το αύριο ενώ και η ερωτική σου διάθεση είναι πιπεράτη!

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην αφήσεις τη θολούρα του μεσημεριού να σε απογοητεύσει· η αποφασιστικότητά σου στο τέλος της μέρας θα φέρει αποτελέσματα.

Ταύρος – «Ορίζοντας με σαφήνεια»

Αγαπητέ μου Ταύρε, η εβδομάδα σου ξεκινά με την Σελήνη στον Αιγόκερω να επικεντρώνει το ενδιαφέρον σου σε σπουδές, ταξίδια ή μελλοντικά σχέδια. Το μεσημέρι, το τετράγωνο της με τον Ποσειδώνα δείχνει πως μπορεί να μπερδευτείς από υποσχέσεις ή όνειρα που δεν έχουν γερά θεμέλια ή εναλλακτικά μπορώ να πω ότι σε πιάνουν οι αμφιβολίες και δεν ξέρεις που να πιστέψεις – κάποιες καθυστερήσεις σε έγγραφα είναι αναμενόμενες-. Θα σου πρότεινα ειδικά για σήμερα να είσαι προσεχτικός που επενδύεις τον χρόνο και την εμπιστοσύνη σου . Το βράδυ, με το εξάγωνο Σελήνης–Άρη, μπορείς να δεις πιο καθαρά τις επιλογές σου και να δράσεις δυναμικά. Μια γνωριμία ή μια συνεργασία αποκτά άλλη προοπτική και σε γεμίζει με ενθουσιασμό.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Άφησε την ψευδαίσθηση στην άκρη· σήμερα κερδίζεις αν κινηθείς με ρεαλισμό και αποφασιστικότητα.

Δίδυμοι – «Οικονομικές και Συναισθηματικές Ισορροπίες»

Αγαπητέ μου Δίδυμε για σήμερα Δευτέρα με την Σελήνη στον Αιγόκερω σκέφτεσαι πιο σοβαρά τα οικονομικά ζητήματα ή τις σχέσεις σου, η μέρα σου χαρακτηρίζεται από πάθος και ένταση και ζητάς κάτι περισσότερο από αυτό που έχεις αυτή την στιγμή! Το μεσημέρι, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ποσειδώνα μπορεί να σε παρασύρει σε ασάφειες ή και λάθος κινήσεις γύρω από οικονομικά , είτε μπορεί να καθυστερήσει να σου δοθεί κάτι που σου είχαν υποσχεθεί, για αυτό διατήρησε κάποιες επιφυλάξεις! Το βράδυ όμως, το εξάγωνο της Σελήνης με τον Άρη σε βοηθά να βρεις δυναμικές λύσεις, είτε πρόκειται για μια συμφωνία, είτε για μια προσωπική σχέση που χρειάζεται ανανέωση. Η αποφασιστικότητά σου γίνεται κλειδί.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην επηρεάζεσαι από την πρωινή ασάφεια· το βράδυ θα έχεις τη δύναμη να πάρεις τις σωστές αποφάσεις.

Καρκίνος – «Ανασφάλεια και Δυναμικές Σχέσεις»

Αγαπητέ μου Καρκίνε, η Δευτέρα σου ξεκινά με εσένα να είσαι ιδιαίτερα ανοιχτός και επικεντρωμένος στις διαθέσεις των άλλων – του συντρόφου και των συνεργατών- ! Η Σελήνη απέναντί σου στον Αιγόκερω φέρνει στο προσκήνιο τις σχέσεις που έχουν μία σταθερή βάση στην ζωή σου και μπορώ να πω ότι ειδικά σήμερα είσαι αρκετά ευάλωτος στις διαθέσεις των άλλων. Το μεσημέρι, με το τετράγωνο Σελήνης–Ποσειδώνα, μπορεί να μπερδευτείς από λόγια ή υποσχέσεις που δεν έχουν ξεκάθαρη βάση. Πρόσεξε ποιον εμπιστεύεσαι. Ωστόσο, το βράδυ, το εξάγωνο με τον Άρη φέρνει δυναμισμό, αποφασιστικότητα αλλά και ερωτισμό· μια σχέση αποκτά πάθος ή μια συνεργασία βρίσκει πρακτική λύση. Η μέρα σου δείχνει ότι η καθαρή στάση και η δράση φέρνουν αποτελέσματα.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην παρασύρεσαι από τις θολές στιγμές· το βράδυ μπορείς να βάλεις τις βάσεις για πιο σταθερές σχέσεις.

Λέων – «Καθημερινότητα με διλήμματα»

Λιοντάρι μου Δευτέρα σήμερα και με την Σελήνη να κινείται στο ζώδιο του Αιγόκερω, η μέρα σου κρίνεται αρκετά απαιτητική! Η ενέργειά σου είναι στραμμένη σε δουλειές και υποχρεώσεις. Το μεσημέρι, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ποσειδώνα σε κάνει να αισθάνεσαι ότι δεν έχεις σαφή εικόνα για το πρόγραμμα ή τις εκκρεμότητές σου· υπάρχει κίνδυνος να χαθείς σε ασάφειες. Όμως, το βράδυ με το εξάγωνο Σελήνης–Άρη, η ενέργεια αλλάζει. Μπορείς να δράσεις πιο οργανωμένα και να προχωρήσεις σε λύσεις που σε βοηθούν να ανακτήσεις τον έλεγχο. Ακόμα και μια άσκηση ή δραστηριότητα θα σε ανανεώσει.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Οργάνωσε τις υποχρεώσεις σου το βράδυ· θα δεις ότι πολλά από όσα σε προβλημάτιζαν θα έχουν βρει την λύση τους!

Παρθένος – «Δημιουργία με προοπτική»

Η Δευτέρα σου Παρθένε μου ξεκινά δημιουργικά και ερωτικά! Η Σελήνη στον Αιγόκερω σε βοηθά να βάλεις δομή στις επιθυμίες σου και σου χαρίζει την διάθεση να ασχοληθείς με τον έρωτα ή με τα προσωπικά σου έργα. Το μεσημέρι, όμως, το τετράγωνο της με τον Ποσειδώνα δείχνει πως μπορεί να υπάρξουν απογοητεύσεις ή παρανοήσεις, αμφιβολίες σε ερωτικές σχέσεις, μην βιάζεσαι να κριτικάρεις όπως συνήθως κάνεις Το βράδυ, με το εξάγωνο Σελήνης–Άρη, η μέρα παίρνει φωτιά· βρίσκεις το θάρρος να εκφραστείς, να ζήσεις πιο έντονα και να προχωρήσεις σχέδια με πάθος και ενέργεια.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην αφήνεις τις απογοητεύσεις να σε φρενάρουν· το βράδυ μπορείς να βγάλεις τον καλύτερο εαυτό σου.

Ζυγός – «Ισορροπία στα προσωπικά και στα επαγγελματικά»

Η Σελήνη στον Αιγόκερω στρέφει την προσοχή σου στο σπίτι και στην οικογένεια αυτή την Δευτέρα Ζυγέ μου. Το μεσημέρι, το τετράγωνο της με τον Ποσειδώνα μπορεί να σε μπερδέψει με υποχρεώσεις που συγκρούονται με τα επαγγελματικά σου σχέδια και να νιώσεις ότι γύρω σου επικρατεί το χάος , η θολούρα και ότι τίποτα δεν πάει όπως το είχες στο μυαλό σου και το σχεδίαζες, προσοχή σε παρεξηγήσεις με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες – ίσως δεν τηρήσουν αυτά που σου έχουν τάξη-. Το βράδυ, όμως, το εξάγωνο Σελήνης–Άρη σε βοηθά να βρεις δυναμικές λύσεις· η αποφασιστικότητά σου σε κάνει να ισορροπήσεις ανάμεσα σε προσωπικές και επαγγελματικές ανάγκες με θετικά αποτελέσματα.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μη διασκορπίζεσαι· με στοχευμένες κινήσεις θα καταφέρεις περισσότερα απ’ όσα πιστεύεις.

Σκορπιός – «Λόγια με δύναμη»

Σκορπιέ μου για σήμερα Δευτέρα με τη Σελήνη στον Αιγόκερω, είσαι σε ετοιμότητα να διεκδικήσεις με τα λόγια σου αυτό που θες ενώ η μέρα σου είναι γεμάτη επικοινωνίες, επαφές και ειδήσεις. Το μεσημέρι, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ποσειδώνα μπορεί να φέρει παρεξηγήσεις ή λάθος μηνύματα· καλό είναι να αποφύγεις βιαστικές κουβέντες, προνόησε επίσης ότι θα υπάρξει κάποια αναβολή και καθυστέρηση σε κάτι που σχεδίαζες. Το βράδυ, το εξάγωνο Σελήνης–Άρη από το ζώδιό σου σε γεμίζει με θάρρος και αποφασιστικότητα. Μπορείς να μιλήσεις ανοιχτά, να πείσεις και να πετύχεις στόχους μέσα από σωστή στρατηγική. Μια συζήτηση μπορεί να αλλάξει θετικά τις ισορροπίες.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μίλα όταν είσαι σίγουρος· η αποφασιστικότητα θα σου φέρει το αποτέλεσμα που επιθυμείς.

Τοξότης – «Οικονομικά σε Επαναξιολόγηση»

Αγαπητέ μου Τοξότη, η εβδομάδα κάνει το ντεμπούτο της με εσένα να κάνεις την προσπάθειά σου να βάλεις σε τάξη τα οικονομικά σου! Η Σελήνη στον Αιγόκερω επικεντρώνει το ενδιαφέρον σου σε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν προκειμένου να βάλεις σε τάξη τις πρακτικές σου υποχρεώσεις! Το μεσημέρι, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ποσειδώνα μπορεί να σε μπερδέψει με έξοδα ή υποσχέσεις που δεν είναι ρεαλιστικές. Καλύτερα να αποφύγεις αγορές ή συμφωνίες που δεν είναι ξεκάθαρες. Το βράδυ, το εξάγωνο Σελήνης–Άρη σε ενισχύει ψυχολογικά· βρίσκεις λύσεις, οργανώνεις καλύτερα τα οικονομικά σου και νιώθεις μεγαλύτερη σιγουριά για το πώς θα κινηθείς.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Πρόσεξε την παγίδα της υπεραισιοδοξίας· η πειθαρχία φέρνει τα πιο σταθερά αποτελέσματα.

Αιγόκερως – «Προσωπική δύναμη»

Η εβδομάδα ξεκινά με τη Σελήνη στο ζώδιό σου, και με την διάθεση από την πλευρά σου να κάνεις αυτό που θέλεις ή και να επιβάλεις στους άλλους τις δικές σου διαθέσεις. Το μεσημέρι, το τετράγωνο με τον Ποσειδώνα σε βυθίζει σε αμφιβολίες και ανησυχίες γύρω από προσωπικά – συναισθηματικά ή οικογενειακά ζητήματα! Νιώθεις μπερδεμένος από τις εξελίξεις που διαμορφώνονται όμως θα σου πρότεινα να αποφύγεις τα βιαστικά συμπεράσματα. Το βράδυ, όμως, το εξάγωνο με τον Άρη είναι η ιδανική στιγμή για να ανακτήσεις το σθένος σου αλλά και να περάσεις καλά με πρόσωπα του φιλικού σου περιβάλλοντος που σου ανεβάζουν την διάθεση. Βρίσκεις τον τρόπο να επιβληθείς θετικά και να προχωρήσεις σε ενέργειες που σε ενδυναμώνουν!

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην αφήνεις τις αμφιβολίες να σε φρενάρουν· η αποφασιστική σου στάση το βράδυ θα σε δικαιώσει.

Υδροχόος – «Ισορροπία Εσωτερικού και Εξωτερικού»

Αγαπητέ μου Υδροχόε, η εβδομάδα ξεκινά με εσένα να μην έχεις όρεξη για πολλές κουβέντες γιατί διακρίνεις ότι υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες που πρέπει να κλείσεις, επομένως πρέπει να σκύψεις το κεφάλι και να εργαστείς κάπως μοναχικά αυτή την ημέρα! Το μεσημέρι, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ποσειδώνα φέρνει ειδήσεις που σου προκαλούν σύγχυση, αναβολές σε ραντεβού, παρανοήσεις και παρεξηγήσεις στις επικοινωνίες σου, ενώ κάποιος μπορεί να σε προσεγγίσει και με τα λόγια του να προσπαθεί να σε ξεγελάσει – προσοχή λοιπόν! Το βράδυ, το εξάγωνο της Σελήνης σε βοηθά να βάλεις σε τάξη στόχους και επαγγελματικά και να νιώσεις ότι πατάς γερά στα πόδια σου και είσαι σε ετοιμότητα για το επόμενο βήμα!

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Εμπιστεύσου τη διαίσθησή σου· οι πιο ήσυχες στιγμές σήμερα κρύβουν δυναμικά ξεκινήματα.

Ιχθύς – «Στήριξη από το κοινωνικό περιβάλλον»

Η εβδομάδα σου ξεκινά Ιχθύ μου με την διάθεση για κοινωνικότητα αλλά και για ομαδική εργασία! Η Σελήνη στον Αιγόκερω τονίζει τις φιλίες και ενισχύει τα όνειρα και τα σχέδια για το μέλλον σου. Το μεσημέρι, το τετράγωνο της Σελήνης με τον εντείνει κάποιες ανησυχίες για τα οικονομικά σου, ενώ μπορεί να είσαι σε δίλημμα αναφορικά με μία πρόταση που σου έχει γίνει από πρόσωπο του κοινωνικού σου κύκλου! Η συμβουλή μου; Μην παρασύρεσαι από υπερβολικές προσδοκίες. Το βράδυ, το εξάγωνο με τον Άρη σε βοηθά να βρεις δυναμική στήριξη μέσα από φίλους ή συνεργάτες. Κάποιος μπορεί να σου δώσει πρακτική βοήθεια που σε ξελαφρώνει και σε γεμίζει αυτοπεποίθηση.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Ξεχώρισε τους ανθρώπους που στηρίζουν έμπρακτα· αυτοί είναι το πραγματικό σου στήριγμα.